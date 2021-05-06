ETÜ, Engelsiz Üniversite Ödülleri kapsamında 5 bayrak aldı
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ETÜ, Engelsiz Üniversite Ödülleri kapsamında 5 bayrak aldı

ETÜ, Engelsiz Üniversite Ödülleri kapsamında 5 bayrak aldı
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Güncel

Yükseköğretim Kurulu (YÖK) tarafından verilen "2021 Engelsiz Üniversite Ödülleri" sahiplerini buldu.

Yükseköğretim Kurulu (YÖK) tarafından verilen "2021 Engelsiz Üniversite Ödülleri" sahiplerini buldu.

Bu doğrultuda Erzurum Teknik Üniversitesi (ETÜ), YÖK'ün 2018 yılından bu yana verdiği "Engelsiz Üniversite Ödülleri" kapsamında, "Mekanda Erişilebilirlik" kategorisinde 5 bayrak alarak adını engelsiz üniversiteler arasına yazdırdı. Üniversitelerde engelsiz bir ekosistemin oluşturulmasını teşvik etmek amacıyla 2018 yılından bu yana her yıl düzenlenen "Engelsiz Üniversite Ödülleri" katılımcı üniversitelerin rektörlerinin de katıldığı online tören ile sahiplerini buldu.

Konuyla ilgili bir değerlendirmede bulunan ETÜ Rektörü Prof. Dr. Bülent Çakmak, YÖK'ün engelli bireylerin mekanlara, eğitsel imkanlara ve sosyo-kültürel faaliyetlere erişimleri konusunda farkındalık oluşturmak ve iyi uygulamaları yaygınlaştırmak amacıyla düzenlediği Engelsiz Üniversiteler Ödülleri kapsamında 5 bayrak almış olmaktan dolayı oldukça mutlu olduklarını ifade etti.

"Öğrencilerin yükseköğrenim haklarından eşit derecede faydalanmalarını amaçlıyoruz"

"Engelsiz Üniversite" olma yolunda emin adımlarla ilerlediklerini kaydeden Prof. Dr. Bülent Çakmak, ETÜ'de öğrenim gören özel öğrencilerin yükseköğrenim haklarından etkin ve adil bir şekilde faydalanmalarını amaçladıklarını belirterek şunları söyledi:

"Erişilebilir ve engelsiz bir üniversite olma yolunda hızla ilerliyoruz. Bu dönemde akademik, sosyal ve kültürel alanlarda öğrencilere yönelik eşit ve erişilebilir koşulların oluşturulmasında beklentilerin üzerinde bir yerleşke oluşturma hedefiyle çalışmalara hız kesmeden devam ediyoruz. Bu vesileyle böylesine önemli bir misyonu yerine getirmek adına gayret gösteren herkese teşekkür ediyor, çalışmalarında başarılar diliyorum." - ERZURUM

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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