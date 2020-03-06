ETÜ Doğu Anadolu Kariyer Fuarı'nda
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ETÜ Doğu Anadolu Kariyer Fuarı'nda

Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanlığı himayelerinde bu yıl ikincisi düzenlenen, öğrencilerin mezuniyetleri sonrası iş hayatlarına katkılar sağlamak ve yeni ufuklar açabilmek amacıyla organize edilen Doğu Anadolu Kariyer Fuarı başladı.

06.03.2020 11:54 | Son Güncelleme: 06.03.2020 11:54
ETÜ Doğu Anadolu Kariyer Fuarı'nda

Cumhuriyeti Cumhurbaşkanlığı himayelerinde bu yıl ikincisi düzenlenen, öğrencilerin mezuniyetleri sonrası iş hayatlarına katkılar sağlamak ve yeni ufuklar açabilmek amacıyla organize edilen Doğu Anadolu Kariyer Fuarı başladı.


Erzurum Teknik Üniversitesi öğrencilerinin yanı sıra bölge üniversitelerin öğrencilerine de açık olan Doğu Anadolu Kariyer Fuarı'nda birçok panel ve seminer, çeşitli atölye çalışmaları ve kurum-kuruluş-öğrenci buluşmaları devam edecek. - ERZURUM

Kaynak: İHA

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