ETÜ'de tarihçi Abdürrahim Şerif Beygu anıldı
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ETÜ'de tarihçi Abdürrahim Şerif Beygu anıldı

Erzurum Teknik Üniversitesince (ETÜ) düzenlenen programla tarihçi Abdürrahim Şerif Beygu anıldı.

29.11.2019 10:52 | Son Güncelleme: 29.11.2019 10:52
ETÜ'de tarihçi Abdürrahim Şerif Beygu anıldı

Teknik Üniversitesince (ETÜ) düzenlenen programla tarihçi Abdürrahim Şerif Beygu anıldı.

ETÜ Edebiyat Fakültesi Tarih Bölümü ve Kulübü tarafından düzenlenen programda, Abdürrahim Şerif Beygu'nun torunu konferans verdi.

Oğuzertem, dedesi Abdürrahim Şerif Beygu'nun hayatı ve Erzurum ile Türk tarihine katkılarını anlattı.

Programa, kentteki dernek temsilcileri, akademisyen ile çok sayıda öğrenci katıldı.

Kaynak: AA
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