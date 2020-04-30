ETÜ'de online doktora sınavı Erzurum Teknik Üniversitesi'nde doktora yeterlilik ve tez savunma sınavları online olarak yapılıyor.

Erzurum Teknik Üniversitesi'nde doktora yeterlilik ve tez savunma sınavları online olarak yapılıyor.

Fen Bilimler Enstitüsü'nde Doktora Yeterlik ve Tez Savunma sınavlarının Online sınav salonunda, Blackboard programı üzerinden fiziki mesafe ve kayıt altına alma kurallarına riayet ederek devam ettirildiği belirtildi. - ERZURUM

Kaynak: İHA