ETÜ'de işlerin geleceği, geleceğin işleri konuşuldu

ERZURUM (İHA) - Erzurum Teknik Üniversitesinde (ETÜ) Kadın Kooperatifleri İş birliği Programı Girişimcilik Eğitimleri kapsamında "Dijitalleşme ile İşlerin Geleceği, Geleceğin İşleri" semineri gerçekleştirildi.

Erzurum Teknik Üniversitesi Sürekli Eğitim Merkezi (ETÜSEM) ile Müstakil Sanayici ve İşadamları Derneği Erzurum Kadın Çalışma Kurulu ortaklığında, kadın kooperatiflerinin güçlendirilmesi amacıyla düzenlenen eğitimler ve seminerlerin sonuncusu İktisadi Ve İdari Bilimler Fakültesi Öğretim Üyesi ve ETÜSEM Müdürü Dr. Öğr. Üyesi Ahmet İlker Akbaba tarafından verilen "Dijitalleşme ile İşlerin Geleceği, Geleceğin İşleri" konulu seminer ile tamamlandı.

Prof. Dr. Muammer Yaylalı Konferans Salonunda yüz yüze gerçekleştirilen seminere Erzurum Genç Müstakil Sanayici ve İşadamları Derneği Başkanı Yasin Acar, Yıldızkent Nafizbey Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi ile Erzurum Bilim Teknik İnovasyon Kolejinin müdür, müdür yardımcısı, öğretmen ve öğrencileri, kadın kooperatiflerinin temsilcileri, girişimci adayları ve çok sayıda üniversite öğrencisi katıldı.

Dördüncü Endüstri Devriminin getirdiği dijitalleşme ile işlerin geleceğinde yaşanacak dönüşüm ile gelecekte ortaya çıkacak yeni meslekler hakkında konuşan Dr. Öğr. Üyesi Ahmet İlker Akbaba: "Günümüzde dijitalleşen dünyaya uyum sağlayabilen işletmeler ve organizasyonlar rekabet üstünlüğünü elde ediyor. Kadın girişimcilerin de değişen bu konjonktürde gerekli yetkinlikleri sağlayarak iş hayatında daha aktif rol alabilmesi, üretebilmesi ve ülke ekonomisine katma değer sağlayabilmesi bu yeni teknolojilerden haber dar olması ve bu teknolojileri iş hayatına entegre etmesiyle mümkün olacaktır" şeklinde konuştu.

Kadın Kooperatifleri İş birliği Programı Girişimcilik Eğitimleri, düzenlenen plaket töreni ve hatıra fotoğrafı çekimiyle sona erdi. - ERZURUM