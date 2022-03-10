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ETÜ'de girişimcilik semineri verildi

İhlas Haber Ajansı - Yerel
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ETÜ'de girişimcilik semineri verildi

Erzurum Teknik Üniversitesi (ETÜ) Kristal Girişimcilik Merkezi ve Karadeniz Teknik Üniversitesi (KTÜ) Teknoloji Transfer Uygulama ve Araştırma Merkezi iş birliğiyle Girişimcilik Destek Programına yönelik bilgilendirme semineri gerçekleştirildi.

Erzurum Teknik Üniversitesi (ETÜ) Kristal Girişimcilik Merkezi ve Karadeniz Teknik Üniversitesi (KTÜ) Teknoloji Transfer Uygulama ve Araştırma Merkezi iş birliğiyle Girişimcilik Destek Programına yönelik bilgilendirme semineri gerçekleştirildi.

Mühendislik ve Mimarlık Fakültesi Konferans Salonunda düzenlenen etkinlikte genç girişimciler teknoloji ve yenilik odaklı iş fikirlerini katma değeri yüksek, istihdam oluşturma potansiyeline sahip ve uluslararası rekabet gücü olan işletmelere dönüştürebilmek için yapılması gerekenler hakkında bilgilendirildi.

Çok sayıda öğrenci ve girişimcinin katılım gösterdiği seminerin oldukça verimli geçtiğini belirten Kristal Girişimcilik Merkezi Koordinatör Yardımcısı Arş. Gör. Gürkan Kalınay: "Üniversitemiz ve KTÜ'nün uygulayıcı kuruluş olarak yer aldığı Bireysel Genç Girişimci Programı (BİGG) kapsamında girişimcilerin iş fikirlerini ortaya çıkarabilmeleri amacıyla tamamı hibeli olmak üzere 200 bin TL verilecek. Bizler de bu önemli destekten kendi ekosistemimizdeki girişimcilerimizin faydalanabilmesi için gereken tüm çalışmaları yapmaktayız. Süreç hakkında genel olarak bilgilendirme yaptığımız bu etkinliğin girişimci ruhlu gençlerimiz için oldukça faydalı olduğuna inanıyorum" dedi. - ERZURUM

ETÜ'de girişimcilik semineri verildi

İhlas Haber Ajansı / Yerel

Karadeniz Teknik Üniversitesi, Erzurum Teknik Üniversitesi, Girişimcilik, Transfer, Yerel, Haberler

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