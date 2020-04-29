ETÜ'de fidan dikimi yapıldı Erzurum Teknik Üniversitesi (ETÜ) kampüsünde ağaçlandırma çalışmaları kapsamında fidan dikimi gerçekleştirildi.

Erzurum Teknik Üniversitesi (ETÜ) kampüsünde ağaçlandırma çalışmaları kapsamında fidan dikimi gerçekleştirildi.

Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından başlatılan "Geleceğe Nefes" projesi kapsamında, kampüsün ağaçlandırılması amacıyla Rektör Prof. Bülent Çakmak, idari ve akademik personeller fidanları toprakla buluşturdu.

Prof. Dr. Çakmak, fidan dikiminin ardından yaptığı açıklamada, kampüsün çevresinin dikilen fidanlarla güzelleşeceğini aktardı.

Dikilen her fidanın doğaya verilen önemi gösterdiğini belirten Prof. Dr. Çakmak, şöyle konuştu:

"Doğa bize karşı hep cömert davrandı, biz de doğaya karşı olan görevimizi öncelikle ona teşekkür ederek gerçekleştirmeliyiz. Bunun da en güzel yolu ağaç dikmektir. Ağaç dikmek; sadece oksijen açısından yapılan bir yatırım değil aynı zamanda erozyon, kuraklık ve sel gibi afetlere karşı bir tedbirdir. Salgın yüzünden zor günler geçirdiğimiz bu dönemde yüzlerin gülümsemesine bir nebze de olsa katkı sağladı."

Kaynak: AA