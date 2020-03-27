ETÜ'de eğitime online olarak devam ediliyor
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Dönüşüm, Rektör, Güncel

ETÜ'de eğitime online olarak devam ediliyor

Erzurum Teknik Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Bülent Çakmak, ülkemizde ve dünyada ciddi bir tehdit haline gelen Kovid-19 salgını nedeniyle, üniversitelerde yüz yüze eğitim-öğretime ara verildiğini belirterek, eğitime online olarak devam edildiğini söyledi.

27.03.2020 11:49 | Son Güncelleme: 27.03.2020 11:51
ETÜ'de eğitime online olarak devam ediliyor

Erzurum Teknik Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Bülent Çakmak, ülkemizde ve dünyada ciddi bir tehdit haline gelen Kovid-19 salgını nedeniyle, üniversitelerde yüz yüze eğitim-öğretime ara verildiğini belirterek, eğitime online olarak devam edildiğini söyledi.

Rektör Çakmak, hem bilgisayar hem de mobil cihazlar üzerinden canlı olarak tüm derslerin online olarak yapılmasına imkan tanıyan, 2019 yılında da kullanılan dijital öğrenme yönetim sistemi (Learning Management System-LMS) sayesinde öğrencilerin eğitim-öğretimlerinin aksamayacağını ifade etti.

Rektör Çakmak, konu ile ilgili şunları kaydetti:

"Birçok sektörün gün geçtikte dijitalleştiği bu çağda, biz de eğitim alanında başlattığımız dijital dönüşüm sürecine geçtiğimiz sene profesyonel bir LMS sistemini de kazandırmak suretiyle bu konuda önemli bir yol katetmiş bulunmaktayız. Üniversitemizde uyguladığımız online eğitim sayesinde, öğrencilerimiz ve akademisyenlerimiz fiziksel ortamdaki gibi eş zamanlı (senkron) olarak bir araya gelip sesli ve görüntülü olarak derslerini işlemektedirler. Aynı zamanda, derslerin kayıt altına alınarak, öğrencilerimize ilgili dersi tekrar etme (asenkron) olanağı da sağlamaktayız. Bunun yanında ilgili derse ait video, ses, içerik paylaşımı, tartışma forumu ve farklı soru çeşitlerinin olduğu, test ve ödev araçları ile ölçme değerlendirmeleri de online olarak yapabilmekteyiz. Derslerin sağlıklı işlenebilmesi için gerek Dijital Dönüşüm Ofisimiz, gerekse Bilgi İşlem birimimiz teknik desteği devamlı olarak sürdürmektedir. Dolayısıyla, hem bilgisayar hem de mobil cihazlar üzerinden online şekilde canlı ders yaptığımız dijital eğitim sistemimiz ile öğrencilerimizin eğitim-öğretimlerinin aksamadığını ifade etmek isterim. Çoğu üniversite uzaktan eğitim ile bu süreci yönetmekte iken, Erzurum Teknik Üniversitesi olarak öğrencilerimizin bütün derslere online olarak aktif bir şekilde katılmasını sağlamaktayız. Böylece, Üniversitemizde uyguladığımız online eğitim sayesinde dönemin uzamasından kaynaklanabilecek mağduriyetlerin de önüne geçilmiş olacaktır." - ERZURUM

Kaynak: İHA

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