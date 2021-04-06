ETÜ'de 5 yılını dolduran personellere teşekkür belgesi verildi
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ETÜ'de 5 yılını dolduran personellere teşekkür belgesi verildi

İhlas Haber Ajansı - Haberler | Yaşam
ETÜ'de 5 yılını dolduran personellere teşekkür belgesi verildi

Erzurum Teknik Üniversitesi (ETÜ) Rektörü Prof. Dr. Bülent Çakmak, görevde 5 yılını dolduran idari personele teşekkür belgesi verdi.

Erzurum Teknik Üniversitesi (ETÜ) Rektörü Prof. Dr. Bülent Çakmak, görevde 5 yılını dolduran idari personele teşekkür belgesi verdi.

Güçlü bir iletişim ağı oluşturma hedefiyle iç paydaşlarla yakın ilişkiler kurarak çalışmalarını sürdüren Erzurum Teknik Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Bülent Çakmak, görevde 5 yılını dolduran kurum personeline teşekkür belgesi verdi. Pandemi nedeniyle sosyal mesafe kurallarına uygun olarak personelleri ofislerinde ziyaret eden Rektör Bülent Çakmak'a Genel Sekreter Doç. Dr. Tuba Yetim eşlik etti.

Erzurum Teknik Üniversitesi bünyesinde 5 yılını dolduran personeller ile sohbet eden Prof. Dr. Bülent Çakmak, "Ülkesinin menfaatlerini önceleyen, özverili bir şekilde tüm benliği ile kamu hizmetini sürdüren kıymetli çalışma arkadaşlarıma bu tutum ve davranışlarından dolayı üniversitemiz adına teşekkür ediyorum. Üniversitemizi bulunduğu konumdan daha iyi noktaya getirmek için hep birlikte uyum içinde çalışmaya devam edeceğiz. Akademik ve idari personelimizin üstün çabası ile ETÜ giderek daha da gelişiyor ve ilerliyor. Bu vesileyle bir kez daha üniversitemizde 5. yılını tamamlayan arkadaşlarımızı kutluyor, sağlık ve esenlikler diliyorum" şeklinde konuştu. - ERZURUM

ETÜ'de 5 yılını dolduran personellere teşekkür belgesi verildi
ETÜ'de 5 yılını dolduran personellere teşekkür belgesi verildi
ETÜ'de 5 yılını dolduran personellere teşekkür belgesi verildi
ETÜ'de 5 yılını dolduran personellere teşekkür belgesi verildi

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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