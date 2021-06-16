ETU Avrupa Triatlon Kupası yarışlarına Balıkesir ev sahipliği yapacak
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ETU Avrupa Triatlon Kupası yarışlarına Balıkesir ev sahipliği yapacak

ETU Avrupa Triatlon Kupası yarışlarına Balıkesir ev sahipliği yapacak
Anadolu Ajansı / İlkan Toprak - Haberler | Spor

Avrupa Triatlon Birliği (ETU) tarafından organize edilen Avrupa Triatlon Kupası yarışları, 30 Temmuz-1 Ağustos tarihlerinde Balıkesir'de gerçekleştirilecek.

Avrupa Triatlon Birliği (ETU) tarafından organize edilen Avrupa Triatlon Kupası yarışları, 30 Temmuz-1 Ağustos tarihlerinde Balıkesir'de gerçekleştirilecek.

Organizasyonun ev sahipliğinin alınmasıyla ilgili Avlu Kongre Merkezi'nde düzenlenen tanıtım toplantısında, Türkiye Triatlon Federasyonu Başkanı Bayram Yalçınkaya, Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanı Yücel Yılmaz, ETU temsilcisi Angeliki Thoma ile Gençlik ve Spor İl Müdürü Lokman Arıcıoğlu hazır bulundu.

Buradaki konuşmasında Bayram Yalçınkaya, triatlonun Türkiye'de pek bilinmediği dönemlerde dahi Balıkesir'de ciddi şekilde yapıldığını belirterek, "Geçen hafta Avşa Adası'nda düzenlediğimiz yarışlarda 600 sporcumuz vardı. Bu sayı, yanlarındaki misafirlerle 1000'i geçti. Yüzde 90'ı Avşa Adası'nı ilk kez gördü. Biz böylelikle Balıkesir'in tanıtımına, sporcu potansiyelinin artışına katkı sağlıyoruz." diye konuştu.

Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanı Yücel Yılmaz da bütün sporlara önem verdiklerini ancak şehir olarak triatlon, yüzme, basketbol ve yağlı güreşle daha çok anılmak istediklerini ifade etti. Yılmaz, Avrupa Triatlon Kupası yarışlarına ev sahipliği yapacak olmalarından duyduğu mutluluğu dile getirdi.

Toplantı, gençler ve elitler kategorilerinde 268'i yabancı bin 300 sporcunun mücadele edeceği parkurun tanıtımıyla sona erdi.

ETU Avrupa Triatlon Kupası yarışlarına Balıkesir ev sahipliği yapacak
ETU Avrupa Triatlon Kupası yarışlarına Balıkesir ev sahipliği yapacak
ETU Avrupa Triatlon Kupası yarışlarına Balıkesir ev sahipliği yapacak

Kaynak: Anadolu Ajansı / İlkan Toprak

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