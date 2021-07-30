ETU Avrupa Triatlon Kupası Yarışları Balıkesir'de başladı
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ETU Avrupa Triatlon Kupası Yarışları Balıkesir'de başladı

ETU Avrupa Triatlon Kupası Yarışları Balıkesir'de başladı
Anadolu Ajansı / İlkan Toprak - Haberler | Spor

Avrupa Triatlon Birliği (ETU) tarafından organize edilen Avrupa Triatlon Kupası Yarışları, küçük yaş kategorilerindeki müsabakalarla Balıkesir'de başladı.

Avrupa Triatlon Birliği (ETU) tarafından organize edilen Avrupa Triatlon Kupası Yarışları, küçük yaş kategorilerindeki müsabakalarla Balıkesir'de başladı.

Etaplarının tamamı Avlu Balıkesir'de gerçekleştirilecek organizasyonun ilk günündeki 9-12 yaş, 13-14 yaş ve yıldızlar kategorisi yarışlarında startı Türkiye Triatlon Federasyonu Başkanı Bayram Yalçınkaya verdi.

Yalçınkaya, AA muhabirine yaptığı açıklamada, şampiyonaya 31 ülkeden sporcuların katıldığını ifade ederek, şöyle konuştu:

"Hem genç hem de elit sporcuların yarışları yarın gerçekleştirilecek. Pazar günü ise yine Türkiye Kupası yarışlarımızı yapacağız. Üç gün süreyle burada triatlon şöleni olacak. Gerçekten burası yabancı sporcu ve delegelerin de söylediği gibi, triatlon için bir stadyum gibi olmuş. Bu tarz yarışların görselliği ve izlenebilirliği çok önemli. Burası yüzmeyi, bisikleti ve yine koşuyu başından sonuna kadar çok rahat takip edebileceğiniz bir parkur. O yüzden herkes çok sevdi. İnşallah kazasız, belasız bir şekilde yarışlarımızı tamamlarız."

Yalçınkaya, hava sıcaklıklarının yüksek olmasından dolayı yarın startın saat 06.30'da verileceğini sözlerine ekledi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / İlkan Toprak

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