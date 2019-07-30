ETTDER, Edirne'yi yurt dışında tanıtıyor

Edirne Tanıtım ve Turizm Derneği'nin (ETTDER) yaz dönemi faaliyetlerine devam ettiği bildirildi.

ETTDER'den yapılan yazılı açıklamada, derneğin Edirne'yi tanıtıcı faaliyetler yaptığı belirtildi.

Dernek üyelerinin Bulgaristan'ın Sozopol şehrinde gerçekleşen 14. Uluslararası Gençlik Festivali, Yunanistan'ın Kastanies kasabasında gerçekleşen 25. Ardas Gençlik Festivali etkinliklerine katıldığı aktarılan açıklamada, şunlar kaydedildi:

"ETTDER 14. Uluslararası Gençlik Festivali etkinlikleri çerçevesinde bir günlük stant açtı. Sozopol'de tarihi şehir merkezi müze önünde açılan stantta Edirne'ye özgü Edirne bebeği, meyve sabunu, Edirne süpürgesi, Edirnekari ve hediyelik kıspet gibi ürünlerin tanıtımı yapıldı. Standa gelen ziyaretçilere badem ezmesi ve kurabiye ikram edildi. Ayrıca stantta Türkçe, İngilizce, Bulgarca ve Yunanca Edirne broşürleri ve haritaları dağıtıldı . Standa hem Edirne'yi tanıtan dokümanlar dağıtıldı hem de satışa sunulan Edirne lezzetlerinin bir kısmının geliri bağış olarak takdim edildi."

Açıklamada görüşlerine yer verilen ETTDER Başkanı Bülent Bacıoğlu da 25. Ardas Gençlik Festivali'nde kurdukları stantta Edirne'yi tanıttıklarını aktardı.

Bacıoğlu 25. Ardas Gençlik Festivali'nin kültürel çeşitliliği içeren, sınırları aşan bir spor, sanat ve müzik festivaline dönüştüğünü belirterek, "Yunanistan'ın en ünlü sanatçılarının Türkiye sınırına ve Edirne'ye bu kadar yakın bir noktaya gelmesi ve on binlerce kişiyi burada tam 25 yıldır toplaması çok önemli. Organizasyon komitesiyle olan iyi ilişkilerimiz uzun yıllardır devam ediyor. Standımıza gelen ziyaretçiler ve Türk misafirler için hem tanıtım hem de iletişim desteği veriyoruz." ifadelerini kullandı.

Kaynak: AA