ETTDER Edirne'nin ilçelerinde de temsilcilikler kuracak

EDİRNE (AA) - Edirne Tanıtım ve Turizm Derneği'nin (ETTDER) uluslararası platformlarda kentin tanıtılması ve turizm varlıklarının korunmasına yönelik çalışmalarının sürdüğü bildirildi.

Dernekten yapılan açıklamada, derneğin 2021-2023 faaliyet dönemine yeni fikir ve projeler ile hızlı bir başlangıç yaptığı belirtildi.

Yeni yönetim kurulu üyelerinin çalışmalarını sürdürdüğü aktarılan açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Yönetim kurulu üyeleri Ahmet Baran Yazgan, Bülent Bacıoğlu, Esranur Demircan, Emel Gönenç Güler, Gökhan Balta, Murat Yumrukçal ve Orkun Akman yeni dönemde gerçekleştirilmesi planlanan faaliyetleri belirlemek, fikir alışverişinde bulunmak ve yönetim kurulunun görev dağılımını gerçekleştirmek adına ekim ayı içerisinde yönetim kurulu toplantısında bir araya geldi. ETTDER ofisinde gerçekleştirilen toplantıda Edirne'de turizmi kapsayan birçok sektörden temsilcinin yer aldığı derneğin sadece merkez ilçe ile sınırlı kalmayıp, Edirne'nin diğer ilçelerinde de turizmin geliştirilmesi ve mevcut imkanların iyileştirilmesi adına ETTDER ilçe temsilciliklerinin oluşturulması ve temsilciliklerin faaliyetlerine en kısa sürede başlaması yönünde önemli bir karar alındı."

Açıklamada, Edirne turizmine sadece tek bir bakış açısından değil, birçok farklı açıdan kentte sürdürülebilirliği sağlamak, doğal ve tarihi mirası koruyup tanıtmak, mevcut turizm olanaklarını çeşitlendirip geliştirmek adına fotoğrafçılık, el sanatları ve resim, müzik, sürdürülebilir turizm, kültür ve tabiat varlıklarını koruma, Avrupa Birliği projeleri, sosyal medya ve web tasarım gibi alanlarda dernek bünyesinde çeşitli komisyonlar kurulacağı bildirildi.

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