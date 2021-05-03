ETSO Ramazan'da ihtiyaçlı aileleri unutmadı
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ETSO Ramazan'da ihtiyaçlı aileleri unutmadı

ETSO Ramazan'da ihtiyaçlı aileleri unutmadı
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Güncel

Erzurum Ticaret ve Sanayi Odası (ETSO), Ramazan ayında ihtiyaçlı ailelere toplam 200 Bin lira tutarında yardımda bulundu.

Erzurum Ticaret ve Sanayi Odası (ETSO), Ramazan ayında ihtiyaçlı ailelere toplam 200 Bin lira tutarında yardımda bulundu.

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği'nin de (TOBB) 80 Bin TL bütçe ile katkıda bulunduğu yardımlarla ilgili bilgi veren ETSO Yönetim Kurulu Başkanı Lütfü Yücelik, geçen yıl olduğu gibi bu yıl da Ramazan ayının Koronavirüs salgının etkisi altında geçtiğini belirterek, sokağa çıkma kısıtlamaları sebebiyle insanların büyük bir çoğunluğunun izole olduğu bir dönemde ihtiyaçlı ailelerin her zamankinden daha fazla gözetilmesi gerektiğini vurguladı.

Türk Milletinin özünde yardımlaşma ve paylaşmanın olduğunu ifade eden Başkan Yücelik, "Bu dönemde ihtiyaçlı ailelerimizi unutmamak gerekiyor. Odamız da her yıl düzenli olarak yaptığı yardımları bu yıl miktarı daha da artırarak sürdürdü. Tespit edilen ailelerimizin, ihtiyaçlarını belirlenen zincir marketlerden alabilmeleri için yardımları alış veriş kartı olarak kendilerine verildi. Yardımlar, Yönetim Kurulumuzun belirlediği program dahilinde ve Genel Sekreterliğimizin koordinasyonunda, Meclis ve meslek komitelerimizin üyeleri ile Kadın ve Genç Girişimciler Kurullarının İcra Komitesi üyelerinin aracılığıyla ihtiyaçlı ailelere ulaştırıldı. Ayrıca, belirlenen miktarlardaki alış-veriş kartı da, Yönetim Kurulu Başkan Yardımcımız Hüseyin Polat tarafından, ilimizdeki bazı kamu kurumları ve dernekler aracılığıyla ihtiyaçlı ailelere ulaştırılmak üzere ilgili kurumların yetkililerine teslim edildi." diye konuştu.

Erzurum'da Ramazan ayındaki paylaşma ve yardımlaşma geleneğinin asırlardır hiç bozulmadan devam ettiğini dile getiren Başkan Yücelik, "Bu güzel ve anlamlı geleneğin devam etmesine katkı sağlayan herkese teşekkür ediyoruz. Bizler, birlikte ve beraber oldukça her zorluğun üstesinden gelir, her sıkıntıyı omuz omuza verip aşarız. İnşallah, toplum sağlığımız başta olmak üzere ekonomik ve sosyal alanda salgın sebebiyle yaşadığımız bu sıkıntılı günleri de geride bırakacağız. Allah, bu meşakkatli dönemi atlatmamızda başta sağlık görevlilerimiz olmak üzere devletimizin ve milletimizin yardımcısı olsun" dedi. - ERZURUM

ETSO Ramazan'da ihtiyaçlı aileleri unutmadı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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