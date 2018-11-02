Etso Mesleki Yeterlilik Kursu Açacak

Edirne Ticaret ve Sanayi Odası (ETSO) tarafından asansör bakım ve onarımcısı, ikinci el araç alım satımı ile ilgilenenlere mesleki yeterlilik kursu açılacağı bildirildi.

ETSO'dan yapılan yazılı açıklamaya göre, Gümrük ve Ticaret Bakanlığı tarafından hazırlanan ikinci el motorlu kara taşıtlarının ticaretine ilişkin usul ve esasları düzenleme amacı taşıyan 'kinci El Motorlu Kara Taşıtlarının Ticareti Hakkında Yönetmelik Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi.

Yönetmelik gereğince 2. el araç alım satımı ile iştigal eden gerçek ve tüzel kişilerin Mesleki Yeterlilik Belgesi alması zorunlu hale geldi. İlgili yönetmeliğe aykırı hareket edenler hakkında Perakende Ticaretin Düzenlenmesi Hakkında Kanunu'nda öngörülen idari para cezası Bakanlığın talebi üzerine yetkili idarelerce uygulanacak.

Bu kapsamda asansör bakım ve onarımcısı, ikinci el araç alım satımı ile ilgilenenlere mesleki yeterlilik kursu düzenlenecek. Kurslara 12 Kasım Pazartesi günü mesai bitimine kadar başvuru yapılabilecek ve ETSO'dan konuyla ilgili bilgi alınabilecek.