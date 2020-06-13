ETSO Meclis Başkanı Özakalın: "2. OSB ile Erzurum'da sanayileşme hamlesi başlayacak"
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ETSO Meclis Başkanı Özakalın: "2. OSB ile Erzurum'da sanayileşme hamlesi başlayacak"

AK Parti Erzurum Milletvekili ve eski Sağlık Bakanı Prof. Dr. Recep Akdağ, çeşitli programlara katılmak üzere geldiği memleketinde, Vali Okay Memiş'le birlikte 2. Organize Sanayi Bölgesi'nde incelemelerde bulundu.

ETSO Meclis Başkanı Özakalın:
13.06.2020 12:55 | Son Güncelleme: 13.06.2020 12:58

AK Parti Erzurum Milletvekili ve eski Sağlık Bakanı Prof. Dr. Recep Akdağ, çeşitli programlara katılmak üzere geldiği memleketinde, Vali Okay Memiş'le birlikte 2. Organize Sanayi Bölgesi'nde incelemelerde bulundu.

Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Fevzi Polat, AK Parti İl Başkanı Mehmet Emin Öz, Erzurum Ticaret ve Sanayi Odası (ETSO) Meclis Başkanı Saim Özakalın, ilçe belediye başkanları, Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri Zafer Aynalı ve partililer tarafından havalimanında karşılanan eski Sağlık Bakanı, AK Parti Milletvekili Prof. Dr. Recep Akdağ buradan Erzurum-Pasinler Karayolu üzerindeki 2. Organize Sanayi Bölgesi'ne geçti. 2. OSB Müdürlüğü'nde düzenlenen toplantıda, bölgede yapılan çalışmalar masaya yatırıldı. Toplantıda, 2. OSB Müteşebbis Heyet Başkanı Vali Okay Memiş yapılan çalışmalarla ilgili bilgi verdi.

Toplam 216 hektar üzerine kurulan 2. OSB'nin 1. Etabında 36 Sanayi Parseli, 2. Etabında ise 43 sanayi parselinin yer aldığını ifade eden Vali Memiş, 1. Etap altyapı çalışmalarının 2018 yılında tamamlandığını belirterek, bu kısımda 33 sanayi parselinin arsa tahsisinin yapıldığını dile getirdi. 2. Etap altyapı çalışmalarının da devam ettiğini kaydeden Vali Memiş, bu etaptaki çalışmaların da 2020 yılı Aralık ayına kadar tamamlanmasının planlandığını söyledi.

Vali Memiş bölgede yapılan çalışmalar hakkında şu bilgileri verdi; "2.Etapta yer alan sanayi parsellerinden 4 adet sanayi parselinin arsa tahsisi yapıldı. Toplamda 37 Sanayi parselinin arsa tahsisi yapıldı. Bu Sanayi parsellerinden 30'unun yapı ruhsatı alındı. Yapı ruhsatı alan firmalardan 6'sı inşaatlarını tamamlayarak yapı kullanma izin belgesi aldı. 3 fabrika binasının inşaatı da devam etmektedir. Yapı kullanma izin belgesi alan firmaların 1 tanesi iş yeri açma ve çalıştırma ruhsatı aldı. Ayrıca 3 firma bina temel atma çalışmalarına başladı. Toplamda arsa tahsisi yapılmış 6 adet firmanın bina inşaatı tamamlanmış ve 6 adet firmanın bina inşaatı devam etmektedir."

Yeni tahsisi yapılmış olan 5 firmanın da hafriyat çalışmalarına başladığını belirten Vali Okay Memiş, projeleri tamamlanıp yapı ruhsatı alması durumunda da bina inşaatına başlayacaklarının bilgisini verdi. 2. OSB'de 4 adet Sanayi parseli üzerinde yapılan Tekstilkent projesi kapsamında 2 Bin kişinin istihdam edileceği toplam 4 adet tekstil fabrikasının 3 ayrı firmaya kiralandığını anlatan Memiş, bunlardan üçünün faaliyete geçtiğini, maske üretimi yapacak dördüncü fabrikanın da Haziran ayında üretime başlayacağını ifade etti. Vali Okay Memiş ayrıca yatırımcıların 2. OSB'yi tercih etmeleri için yapılan çalışmalar, Tekstilkent Projesi'nin hayata geçirilme süreci, firmaların yatımları ve Erzurum ekonomisine, istihdamına sağlayacağı katkılar hakkında da bilgiler verdi.

Toplantıya ETSO'yu Temsilen katılan ETSO Meclis Başkanı ve 2. OSB Müteşebbis Heyet Başkan Vekili Saim Özakalın da, Erzurum Ticaret ve Sanayi Odası olarak 2. OSB'nin her aşamasında yer aldığını belirterek, özellikle son dönemde Vali Okay Memiş, Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Sekmen ve Yakutiye Belediye Başkanı Dr. Mahmut Uçar'ın büyük desteğiyle şehrin sanayileşmesi anlamında çok ciddi adımlar atıldığını söyledi. Özakalın, "Sayın Valimiz, Büyükşehir Belediyemiz ve ilçe belediyemiz gerek bizler gerekse gerekse bölgedeki yatırımcılarımız 2. OSB'de neye ihtiyacımız olsa asla bizi kapısından boş çevirmedi. Her zaman desteklerini en üst seviyede bizlere sunmaya gayret ettiler. Sayın Valimiz Tekstilkent Projesi'nin ilk aşamasında KUDAKA'dan sağlanan 8 milyon liraya ek olarak sağladığı 12 milyon liralık kaynakla bu projenin daha güçlü bir yatırıma dönüşmesine büyük destek verdi. Bu konuda kendisine şehrimiz adına minnettarlığımızı sunuyorum" dedi.

"Erzurum ve 2. OSB çekim merkezi olacak"

Yerel ve ulusal yatırımcıların Erzurum'daki yeni adresi olan 2. Organize Sanayi Bölgesi'nin, şehrin sanayileşme hamlesini başlatacağına inandığını ifade eden Özakalın şunları söyledi; "1974'te faaliyete geçen 1. OSB'yle başlayan şehrimizdeki sanayileşme çalışmaları, 2018'de gerçek anlamda yatırımcılara ev sahibi olmaya başlayan 2. OSB ile daha da üst seviyelere çıkacaktır. ETSO olarak, şehrimize yatırım yapmak isteyen gerek yerel, gerekse ulusal yatırımcılara rehber olmaya, onların sekreteryasını yapmaya çaba gösterdik. Onlara en üst seviyede destek olmaya gayret ettik. Pandemi sürecinde bile yerel yatırımcılarımızın bizden yer tahsisi talebi oldu. Özellikle yerel firmalarımız yatırımlarını öz kaynaklarıyla yapmaya çaba gösterdi. Yer tahsisi yaptığımız firmalar yatırımlarını tamamladığında yaklaşık 1000 kalifiye personeli fabrikalarında istihdam edecek. Yine, Tekstilkent'e yatırım yapan firmalarımızda da 2 Bin kişiyi istihdam edeceğini düşünürsek 2. OSB'nin yakın gelecekte şehrimizin istihdamına ne kadar ciddi bir katkı sağlayacağını görebiliriz. Aynı şekilde, yakın coğrafyamızda yer alan ülkelerdeki siyasi ve politik çalkantıların sona ermesiyle bu ülkelere bölgemizdeki 5 sınır kapısı ile ulaşma imkanına sahip olan firmalarımız ihracata yönelerek 2. OSB'yi ve Erzurum'u bir çekim merkezi haline getireceğini rahatlıkla söyleyebiliriz."

"2. etap yeni yatırımcılarını bekliyor"

2. OSB'nin süt ve süt ürünleri sektöründe Erzurumlu yatırımcıların ortaklık kültürüyle gerçekleştirdiği bir yatırıma da ev sahipliği yapacağının altını çizen Özakalın, "Şehrimizde bu sektörde üretim yapan 9 firmamız bir araya gelerek, markalaşma adına önemli bir yatırımın temellerini attılar. İnşallah bölgemizdeki bu yatırım, farklı sektörlerdeki yeni birlikteliklere de örnek olacak ve Aşkale Çimento benzeri bütün ülkeye örnek olmuş yeni markaların doğmasına vesile olacaktır. Bunların yanı sıra karma bir OSB olan bölgemizdeki farklı sektörlerdeki yatırımcılarımız da yeni makine ve ekipmanlarla kendi sektörlerinde parmakla gösterilecek firmalar haline gelecek. Bölgemizdeki 2. Etap çalışmalarının da yaklaşık 1 yıl içerisinde tamamlanmasını planlıyoruz. Buradaki çalışmaların aksamadan yürümesi için başta Valiliğimiz olmak üzere, Büyükşehir Belediyemiz ve müteşebbis heyette yer olan Odamız, Yakutiye Belediyemiz ve diğer kurumlarımız yoğun bir çaba gösteriyoruz. İnşallah 2. Etap'ta daha cazip teşviklerle yeni yeni yatırımlara ev sahipliği yapacağız. ETSO olarak bu anlamda sorumluluğumuzun gereğini yerine getirmek için her zaman desteğimizi sunmaya devam edeceğiz" diye konuştu.

Toplantının ardından Vali Memiş, Milletvekili Akdağ ve beraberindekiler, Tekstilkent'te incelemelerde bulunarak yetkililerden bilgi aldılar. - ERZURUM

Kaynak: İHA

Manşet

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