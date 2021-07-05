ETSO KOSGEB temsilciliği'nden bilgilendirme toplantısı

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ETSO KOSGEB temsilciliği'nden bilgilendirme toplantısı

ETSO KOSGEB temsilciliği'nden bilgilendirme toplantısı
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Ekonomi

Erzurum Ticaret ve Sanayi Odası (ETSO) KOSGEB Temsilcilik Ofisi tarafından Oda üyelerine yönelik, KOSGEB'in 'İmalatçı Mikro ve Küçük İşletmelere Yönelik Hızlı Destek Programı'yla İlgili bilgilendirme toplantısı düzenlendi.

Erzurum Ticaret ve Sanayi Odası (ETSO) KOSGEB Temsilcilik Ofisi tarafından Oda üyelerine yönelik, KOSGEB'in 'İmalatçı Mikro ve Küçük İşletmelere Yönelik Hızlı Destek Programı'yla İlgili bilgilendirme toplantısı düzenlendi.

Zoom üzerinden online gerçekleştirilen toplantıda, söz konusu destek programının, 21 Haziran-9 Temmuz tarihlerini kapsayan ikinci başvuru dönemi, ETSO KOSGEB Temsilcisi Edanur İspirli tarafından detaylarıyla anlatıldı. Toplantıda, KOSGEB - Dünya Bankası- JICA (Japonya Uluslararası İşbirliği Ajansı) işbirliğinde hayata geçirilen hızlı destek programının amacının; Covid-19 salgınından etkilenen öncelikli sektörlerdeki mikro ve küçük ölçekli işletmelerin (MKİ) faaliyetlerini sürdürmelerini ve İstihdamlarını, salgın başlangıcındaki seviyede (2020 Mart) muhafaza etmelerini sağlamak olduğu vurgulandı. Toplantıda, söz konusu destek programından, imalat veya bilimsel Ar-Ge sektörlerinde faaliyet gösteren, 2019'da en az 75 Bin TL gelir hacmine ulaşmış olan ve 2020 yılında 2019'a kıyasla geliri artmamış olan mikro ve küçük işletmeler ile 2017 ve sonrasında kurulmuş imalat veya bilgisayar programlama ya da bilimsel Ar-Ge sektörlerindeki yenilikçi genç mikro ve küçük işletmelerin faydalanabileceği kaydedildi.

Tarif edilen türdeki işletmelere proje kapsamında, işletme sermayesi niteliğinde teminatsız ve faizsiz geri ödemeli destek sağlanacağının anlatıldığı toplantıda ayrıca; kapsamdaki işletmelerde istihdamın 2020 Mart ayı seviyesinde muhafaza edilmesi, yasal sınırların üzerinde vadesi geçmiş ve tecil ya da taksitlendirmesi yapılmamış SGK borcu olmaması, Uygulama Biriminin ödeme uygunluk onayı tarihi itibariyle Gelir İdaresi Başkanlığı kayıtlarına göre vergi mükellefiyetinin devam etmesinin 'destek ödeme ön şartı' olarak belirlendiğinin altı çizildi.

Mikro işletmelere 30 Bin TL'ye, küçük işletmelere ise 75 Bin TL'ye kadar destek sağlanacağının dile getirildiği toplantıda, yenilikçi genç işletmelere de ilave 25 Bin TL'ye kadar destek verileceği bildirildi.

Toplantının sonunda, destek kapsamına giren mikro ve küçük işletmelerin temsilcilerinin konuyla ilgili detaylı bilgiye; 'https://www.kosgeb.gov.tr/site/tr/genel/destekdetay/7786/Mikro-ve-Kucuk-Isletmelere-Hizli-Destek-Programi' adresinden veya ETSO KOSGEB temsilciliğinden ulaşabilecekleri dile getirildi. - ERZURUM

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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