ETSO, haksız fiyat artıran firmaya işlem yapacak
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Koronavirüs, Erzurum, Türkiye, Güncel

ETSO, haksız fiyat artıran firmaya işlem yapacak

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB), dünyanın birçok ülkesini etkisi altına alan yeni tip Koronavirüs (Covid-19 ) sebebiyle ülke genelinde haksız fiyat artışı yapan işletmeler için gerekli işlemlerin başlatılması yönünde 365 oda ve borsaya bir yazı gönderdi.

14.03.2020 10:25 | Son Güncelleme: 14.03.2020 10:25
ETSO, haksız fiyat artıran firmaya işlem yapacak

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB), dünyanın birçok ülkesini etkisi altına alan yeni tip Koronavirüs (Covid-19 ) sebebiyle ülke genelinde haksız fiyat artışı yapan işletmeler için gerekli işlemlerin başlatılması yönünde 365 oda ve borsaya bir yazı gönderdi.


TOBB'a konu hakkında şikayetlerin ulaştığının ifade edildiği yazıda, söz konusu fahiş fiyat artışı yapan ve vatandaşların mağduriyetine sebep olan firmalara, "Oda ve Borsa Üyelerine Verilecek Disiplin ve Para Cezaları ile Disiplin Kurulu ve Yüksek Disiplin Kurulu Hakkında Yönetmelik" hükümleri çerçevesinde işlem yapılması istendi.


TOBB'dan gelen yazı hakkında bilgi veren Erzurum Ticaret ve Sanayi Odası (ETSO) Yönetim Kurulu Başkanı Lütfü Yücelik, Koronavirüs haberlerinden sonra bazı firmaların aşırı fiyat artışı yapmalarının vatandaşların mağduriyetine yol açtığını belirterek şunları söyledi; "Bu durum üzerine Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği, bütün oda ve borsalardan disiplin mekanizmalarının çalıştırılmasını ve ilgili yönetmelik gereğince işlem yapılmasını istedi. Biz, Erzurum Ticaret ve Sanayi Odası olarak yerel ve ulusal çapta hiçbir firmanın böyle bir tutum içerisinde olmasını istemeyiz. Olursa da bu duruma asla müsaade etmeyeceğiz. Ticaret İl Müdürlüğümüzle de ortak çalışarak, varsa böyle firmalar hakkında kanunların bize verdiği görev ve sorumluluk çerçevesinde gerekli işlemleri yapacağız." - ERZURUM

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Kaynak: İHA

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