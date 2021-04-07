ETSO'dan üyelerine e-belge hizmeti
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ETSO'dan üyelerine e-belge hizmeti

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ETSO'dan üyelerine e-belge hizmeti

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği'ne (TOBB) bağlı Odaların, hizmet yelpazesinin genişletilmesi, hizmete erişim şekli, hızının arttırılması ve hizmet kalitesi bağlamında üye memnuniyetinin de arttırılması amacıyla devreye alınan 'e-belge' hizmetini, Erzurum Ticaret ve Sanayi Odası (ETSO)...

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Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği'ne (TOBB) bağlı Odaların, hizmet yelpazesinin genişletilmesi, hizmete erişim şekli, hızının arttırılması ve hizmet kalitesi bağlamında üye memnuniyetinin de arttırılması amacıyla devreye alınan 'e-belge' hizmetini, Erzurum Ticaret ve Sanayi Odası (ETSO) da üyelerine sunmaya başladı.

Uygulama, TOBB, Ticaret Bakanlığı İç Ticaret Genel Müdürlüğü personeli, Ankara Ticaret Sicili Müdürü ve Odaların Ticaret Sicili Müdürlüğü personellerinin katılımıyla elektronik ortamda düzenlenen eğitimlerin ardından hayata geçiriliyor. Üyelere kolaylık sağlayan 'e-belge' hizmetiyle; ticaret sicili müdürlüklerince düzenlenen 'ticaret sicili tasdiknamesi', 'merkez nakli belgesi', 'durum belgesi' ile 'iflas ve konkordato belgeleri (ihale için)' Merkezi Sicil Kayıt Sistemi (MERSİS) üzerinden elektronik ortamda temin edilmeye başlandı.

Bugüne kadar uygulama kapsamında ülke genelinde 90 binin üzerinde belge düzenlendiğini ifade eden ETSO Yönetim Kurulu Başkanı Lütfü Yücelik, özellikle pandemi döneminde on-line hizmetlerin büyük önem kazandığını belirterek, söz konusu uygulamanın işlerinde zaman kazanmaları açısından Oda üyelerine büyük fayda sağlayacağını dile getirdi.

ETSO olarak, TOBB ve ilgili Bakanlıklar tarafından Odalarla işbirliği ile hayata geçirilen bütün uygulamalara ve hizmetlere hızlı bir şekilde entegre olduklarını kaydeden Başkan Yücelik, "Dünyamız 1 yılı aşkın bir süreden beri pandemiyle mücadele ediyor. İş dünyası olarak biz de bu sıkıntılı süreçte aktif rol oynuyoruz. Ülkemizin ticaretine, üretimine, istihdamına katkı sunmaya, devletimizin toplum sağlığı ve ekonomik istikrarı için ortaya koyduğu mücadeleye omuz vermeye çalışıyoruz. Üyelerimizin, Ticaret Sicili Müdürlüğümüz aracılığıyla aldıkları hizmetlerin bir bölümüne on-line olarak ulaşması için katkı sağlayan ve ilgili Oda personellerinin eğitimi noktasında emeği geçen herkese teşekkür ediyorum" diye konuştu. - ERZURUM

ETSO'dan üyelerine e-belge hizmeti

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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