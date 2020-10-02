ETSO'dan sınır ötesi iş birliği projesi
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ETSO'dan sınır ötesi iş birliği projesi

02.10.2020 13:00 | Son Güncelleme: 02.10.2020 13:05
ETSO'dan sınır ötesi iş birliği projesi

Edirne Ticaret ve Sanayi Odası tarafından, Yambol EuroClub Women işbirliği ile Interreg-IPA Bulgaristan-Türkiye Sınır Ötesi İşbirliği Programı kapsamında yürütülen ECO-WOMAN projesi kapsamında, Türk heyet Bulgaristan'ın Yambol kentine gitti.

Edirne Ticaret ve Sanayi Odası tarafından, Yambol EuroClub Women işbirliği ile Interreg-IPA Bulgaristan-Türkiye Sınır Ötesi İşbirliği Programı kapsamında yürütülen ECO-WOMAN projesi kapsamında, Türk heyet Bulgaristan'ın Yambol kentine gitti.

Edirne Ticaret ve Sanayi Odası tarafından, Yambol EuroClub Women işbirliği ile Interreg-IPA Bulgaristan - Türkiye Sınır Ötesi İşbirliği Programı kapsamında yürütülen ECO-WOMAN projesi kapsamında, partnerimiz EUROCLUB WOMAN eşliğinde Edirne'de gerçekleştirdiğimiz "Biyolojik ve Ekolojik Ürünlerin Üretimi" konulu sınır ötesi forum ve "Uluslararası Organik Ürünler Sergisi"nin Bulgaristan ayağını gerçekleştirmek üzere 50 kişilik bir heyet ile Yambol'a gitti.

Programın ilk gününde düzenlenen sınır ötesi foruma, Edirne Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Meclis Başkanı Emre Alp, TOBB Marmara Bölge Temsilcisi ve Edirne Kadın Girişimciler Kurulu Başkanı Elmas Aslan, Yambol Ticaret ve Sanayi Odası Yönetim Kurulu Başkanı Stoicho Stoichev, EUROCLUB WOMAN Başkanı Tatyana Balachieva, Oda Yönetim Kurulu ve Meclis Üyeleri, kadın girişimciler, kırsalın doğal pazarı kadınları, proje yararlanıcıları ile Bulgar misafirler katıldı.

Meclis Başkanı Emre Alp, EUROCLUB WOMAN Başkanı Tatyana Balachieva, Edirne Kadın Girişimciler Kurulu Başkanı Elmas Aslan'ın açılış konuşmaları ile başlayan program, organik ve ekolojik ürünlerin üretimi, ekolojik denge ve doğaya etkileri, iklim değişikliği gibi konulara ilişkin sunumlar ile devam etti.

Programın ikinci günü, Yambol EuroClub Women tarafından düzenlenecek olan Uluslararası Sergi ve organik üretim tesislerinin ziyareti ile devam edecek. - EDİRNE

ETSO'dan sınır ötesi iş birliği projesi
ETSO'dan sınır ötesi iş birliği projesi
ETSO'dan sınır ötesi iş birliği projesi

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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