ETSO'da sektörel istişare toplantısı online yapıldı Erzurum Ticaret ve Sanayi Odası (ETSO) İş ve Endüstri İlişkileri Ofisi tarafından video konferans yönetimiyle düzenlenen, sektörel istişare toplantısında, pandemi sürecinde kentin ekonomik durumu ele alındı.

Erzurum Ticaret ve Sanayi Odası (ETSO) İş ve Endüstri İlişkileri Ofisi tarafından video konferans yönetimiyle düzenlenen, sektörel istişare toplantısında, pandemi sürecinde kentin ekonomik durumu ele alındı.

ETSO Meclis Başkanı Saim Özakalın başkanlığında düzenlenen ve ETSO İş ve Endüstri İlişkileri Uzmanı Mehtap Yarbaşı'nın moderatörlüğünde gerçekleştirilen toplantıya, Meclis ve Meslek Komiteleri üyeleri, ETSO Genel Sekreter Vekili Kürşat Karagöl, Erzurum Teknik Üniversitesi (ETÜ) Öğretim Üyesi Doç. Dr. Hüseyin Daştan, Kredi Garanti Fonu (KGF) Erzurum İl Temsilcisi Emrah Süer, KOSGEB ETSO Temsilcilik Ofisi Sorumlusu Edanur İspirli ve ETSO İş Okulu üyeleri katıldı.

Özakalın, toplantının açılışında yaptığı konuşmada, Kovid-19 sürecinde ETSO'nun yaptığı çalışmaları anlattı.

Salgının ekonomiye olumsuz etkilerinin sınırlandırması ve iş dünyasının bu süreçte yaşadığı sıkıntılara çözüm bulunması için çaba gösterdiklerini belirten Özakalın, "Süreçte gerek Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB), gerekse ilin siyasi temsilcilerinin aracılığıyla, başta Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak olmak üzere, Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli'yle video konferans yöntemiyle düzenlenen toplantılarda, şehrin ve bölgenin sorunlarını gündeme taşıyarak çözüm önerileri sunduk." diye konuştu.

Öğretim üyesi Daştan da katılımcılara, "Yeni Normaller İçerisinde Ticari Fırsatlar" konulu bir sunum yaptı.

Toplantıya katılan KGF Temsilcisi Süer KGF Kredileri, KOSGEB Temsilcisi Edanur İspirli ise KOSGEB destekleriyle ilgili bilgi verdi.

Kaynak: AA