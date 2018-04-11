Etso'da Meclis Üyeleri Belirlendi

Edirne Ticaret ve Sanayi Odasında (ETSO) meclis üyeliği seçimleri tamamlandı.

ETSO'da 16 meslek komitesinde meclis üyelikleri için yapılan seçimde, bin 934 üyeden bin 418'i sandığa gitti.

Yapılan seçimle 16 meslek komitesinde meclis üyeleri belirlendi.

Kesin sonuçların açıklanmasının ardından toplanacak ETSO Meclisi, yapacağı seçimle Meclis Başkanı ve divan, yönetim kurulu başkan ve üyeleri ile TOBB Genel Kurulu delegeleri ve disiplin kurulu üyelerini belirleyecek.

ETSO Başkanı Recep Zıpkınkurt, meclis üyeliği seçimlerinin tamamlanmasının ardından gazetecilere yaptığı açıklamada, seçimlerin ülkeye ve Edirne'ye hayırlı olmasını diledi.