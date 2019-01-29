Etso'da İki Yeni Hizmet Ofisi Açıldı

Erzurum Ticaret ve Sanayi Odası'nda (ETSO) üyelere daha hızlı ve etkin hizmet sunmak amacıyla iki ayrı hizmet birimi faaliyete geçti.

İhracat hedefleri kapsamında ihracatçı sayısının artırılması ve ihracatın tabana yayılması amacıyla, Ticaret Bakanlığı ve Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) işbirliğiyle 16 ildeki 25 oda ve borsada İhracat Destek Ofisi ile Küçük ve Orta Ölçekli İşletmeleri Geliştirme ve Destekleme İdaresi Başkanlığı (KOSGEB) Temsilcilik Ofisi açıldı.

Erzurum'da da oda üyelerine daha hızlı ve etkin hizmet sunulması amacıyla açılan ofisler hizmete girdi.

ETSO Yönetim Kurulu Başkanı Lütfü Yücelik, yaptığı açıklamada, Türkiye'nin ihracat hedefleri doğrultusunda, ihracatçı sayısının artırılması ve ihracatın tabana yayılmasının sağlanması amacıyla Ticaret Bakanlığı ve TOBB işbirliğiyle İhracat Destek Ofisleri uygulamasının hayata geçirildiğini söyledi.



Yücelik, ofislerin, ihracatçı firmaların bilgilendirilmesi ve bilinçlendirilmesi anlamında çok önemli bir görev üstleneceğini belirterek, ofisin Erzurum ve bölgede ihracat yapan ve ileride yapmayı düşünen firmaların bu yöndeki çabalarına tam destek vereceğini aktardı.

Kaynak: AA