Etso'da 2'nci Uygulamalı Girişimcilik Eğitimini Başlıyor

Edirne Ticaret ve Sanayi Odası (ETSO), girişimciliğin desteklenmesi, yaygınlaştırılması, sürdürülebilir işletmelerin kurulması ve KOSGEB desteklerinin daha etkin kullanımını sağlamak üzere Uygulamalı Girişimcilik Eğitimlerine devam ediyor. ETSO tarafından 2018 yılında açılması planlanan Uygulamalı Girişimcilik Eğitimlerinin ikincisi 12-15 Mart 2018 tarihleri arasında düzenleneceği bildirildi.

ETSO'dan yapılan açıklamada, "Uygulamalı Girişimcilik Eğitimleri, kendi işini kurmak isteyen girişimcilerin bir iş planına dayalı olarak kuracağı işletmelerin başarı düzeylerini artırmak amacıyla düzenlenmektedir. KOSGEB destekleri kapsamında yeni bir iş kurma fikri olan girişimcilerin desteklenmesine yönelik olarak Yeni Girişimci Desteği başlığı altında 50 bin TL'si hibe, 100 bin TL'si faizsiz geri ödemeli olmak üzere toplamda 150 bin TL'lik yeni girişimci desteği verilmektedir. Geri ödemesiz olarak verilen 50 bin TL'nin 2 bin TL'si işletme kuruluş desteği, 18 bin TL'si kuruluş dönemi makine, teçhizat, ofis donanım ve yazılım desteği ve 30 bin TL'si işletme giderleri desteği olarak kullanılmaktadır. Bu destekten faydalanmak isteyenlerinden Uygulamalı Girişimcilik Eğitimine katılarak sertifika alma şartı aranmaktadır. Edirne Ticaret ve Sanayi Odası'nda 12-15 Mart 2018 tarihleri arasında düzenlenecek Uygulamalı Girişimcilik Eğitimi 4 gün sürecektir. Eğitime katılım ücretsiz olup sertifika alabilmek için eğitimlere devam zorunluluğu bulunmaktadır. Uygulamalı Girişimcilik Eğitimlerine katılmak isteyenlerin Odamız AB ve Dış İlişkiler Bölümüne bizzat gelerek 28 Şubat 2018 Çarşamba günü mesai bitimine kadar başvuru yapmaları gerekmektedir" ifadelerine yer verildi. - EDİRNE