ETSO Başkanı Zıpkınkurt, TBMM Başkanı Şentop ile bir araya geldi

Trakya Oda-Borsa Yönetim Kurulu Başkanları, Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı (TBMM) Başkanı Prof. Dr. Mustafa Şentop ile TBMM'nin İstanbul Ofisi'nde düzenlenen genel değerlendirme toplantısında bir araya geldiler.

Trakya Oda-Borsa Yönetim Kurulu Başkanları, Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı (TBMM) Başkanı Prof. Dr. Mustafa Şentop ile TBMM'nin İstanbul Ofisi'nde düzenlenen genel değerlendirme toplantısında bir araya geldiler.

Toplantıya Edirne Ticaret ve Sanayi Odası Yönetim Kurulu Başkanı Recep Zıpkınkurt, TOBB Yönetim Kurulu Üyesi ve Tekirdağ Ticaret ve Sanayi Odası Yönetim Kurulu Başkanı Cengiz Günay, Tekirdağ Ticaret Borsası Yönetim Kurulu Başkanı Osman Sarı, Kırklareli Ticaret ve Sanayi Odası Yönetim Kurulu Başkanı Soner Ilık, Kırklareli Ticaret Borsası Yönetim Kurulu Başkanı Turhan Altıntel, Babaeski Ticaret Borsası Yönetim Kurulu Başkanı Fahrettin Özün, Keşan Ticaret ve Sanayi Odası Yönetim Kurulu Başkanı İsmail Şapçı, Keşan Ticaret Borsası Yönetim Kurulu Başkanı Necmi Kaymaz, Uzunköprü Ticaret ve Sanayi Odası Yönetim Kurulu Başkanı Ercan İhtiyar, İpsala Ticaret Borsası Yönetim Kurulu Başkanı Necmi Sezer, Çorlu Ticaret ve Sanayi Odası Yönetim Kurulu Başkanı İzzet Volkan ve Trakya Kalkınma Ajansı Genel Sekreteri Mahmut Şahin katılım sağladı.

Edirne Ticaret ve Sanayi Odası Yönetim Kurulu Başkanı Recep Zıpkınkurt'un üyelerin gelen talepler doğrultusunda bilgilendirme sağladığı toplantıda il ve bölgenin ekonomisi, iş dünyasının pandemi süresince karşılaştığı sorunlar ve çözüm önerileri hakkında istişarelerde bulunuldu. - EDİRNE

Kaynak: İhlas Haber Ajansı