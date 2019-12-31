ETSO Başkanı Yücelik'ten yeni yıl mesajı;

31.12.2019 09:54 | Son Güncelleme: 31.12.2019 09:59

Erzurum Ticaret ve Sanayi Odası (ETSO) Yönetim Kurulu Başkanı Lütfü Yücelik, yayımladığı yeni yıl mesajında, "Allah'tan, 2020'nin ülkemize bolluk, bereket, dünyaya huzur ve barış getirmesini diliyorum" dedi.



2019 yılında ekonomik anlamda yaşanan olumsuzlukların yerini yeni yılda güzel ve olumlu gelişmelere bırakmasını temenni ettiklerini dile getiren Başkan Yücelik mesajında şu ifadelere yer verdi; "İyisiyle kötüsüyle bir yılı daha geride bıraktık. 2018 yılının sonunda başlayan ve 2019'da etkisini sürdüren bir takım olaylar ekonomimizi olumsuz yönde etkiledi. 2018'in özellikle ikinci yarısında yaşanan kur ve faizlerdeki dalgalanmalar sebebiyle iş dünyamız 2019 yılında ciddi bir türbülans yaşadı. Ancak yılın sonuna doğru gerek dövizde, gerekse faizdeki dengelenme süreci ve büyüme rakamlarının pozitife geçmesi bizleri 2020 yılı için umutlandırdı. Yeni yılın ekonomimiz için toparlanma yılı olmasını diliyoruz. Devletimiz, hükümetimiz, ekonomi yönetimimiz, bürokratlarımız ve başta reel sektörümüz olmak üzere bütün iş dünyamız, sivil toplum kuruluşlarımız, kısaca toplumun bütün kesimleri hep birlikte, el ele verip, ekonomimizin istikrarı için çaba göstermeliyiz. Yeni yılın, üretim ve istihdamın arttığı, toplumsal refah seviyemizin daha üst seviyelere ulaştığı bir yıl olması en büyük temennimizdir"



"Umutlarımız ve hedeflerimiz bizi motive eden iki önemli unsurdur" diyen Başkan Yücelik şöyle devam etti; "Ülkemizin, bölgemizin ve şehrimizin geleceğe daha umutla bakması için her yeni yılda bir öncekinden daha fazla çalışmalıyız. Bu anlamda ETSO olarak gerek şehrimizin kalkınması, gelişmesi ve hak ettiği konuma erişmesi adına, gerekse üyelerimize verdiğimiz hizmetin daha üst seviyelere çıkarılması adına daha çok gayret göstereceğiz. Bu vesileyle; 2020 yılının sevginin, saygının, barışın ve kardeşliğin egemen olduğu, acıların ve hüzünlerin değil, güzelliklerin paylaşıldığı bir yıl olmasını diliyor, başta üyelerimiz olmak üzere bütün vatandaşlarımızın sağlıklı, huzurlu ve mutlu bir yıl geçirmesini temenni ediyorum." - ERZURUM

Kaynak: İHA