ETSO Başkanı Yücelik'ten 23 Temmuz mesajı;
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

ETSO Başkanı Yücelik'ten 23 Temmuz mesajı;

ETSO Başkanı Yücelik'ten 23 Temmuz mesajı;
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Yaşam

Erzurum Ticaret ve Sanayi Odası (ETSO) Yönetim Kurulu Başkanı Lütfü Yücelik, 23 Temmuz Erzurum Kongresi'nin 102'nci yıldönümü münasebetiyle yayımladığı mesajda, tarihi kongrenin, Türk Milletinin yeniden dirilişinin temellerinin atıldığı ve bağımsızlık meşalesinin yakıldığı bir dönüm...

Erzurum Ticaret ve Sanayi Odası (ETSO) Yönetim Kurulu Başkanı Lütfü Yücelik, 23 Temmuz Erzurum Kongresi'nin 102'nci yıldönümü münasebetiyle yayımladığı mesajda, tarihi kongrenin, Türk Milletinin yeniden dirilişinin temellerinin atıldığı ve bağımsızlık meşalesinin yakıldığı bir dönüm noktası olduğunu söyledi.

Mesajında, Türk ulusunun kurtuluş mücadelesinin yol haritasının çizildiği Erzurum Kongresi'nde yakılan bağımsızlık meşalesinin sonsuza dek sönmeyeceğini ifade eden ETSO Yönetim Kurulu Başkanı Yücelik, milli iradenin simgelerinden biri olan Erzurum Kongresi, Atatürk ve arkadaşlarının, Türk Milletinin istikbali için verdiği büyük mücadelenin en önemli adımlarından ve bağımsızlığımızın sembollerinden birisidir" dedi.

Kongrede, Türk ulusunun geleceği adına çok önemli kararların alındığını kaydeden Başkan Yücelik mesajında şu ifadelere yer verdi; "Milli sınırlar içinde vatanın bir bütün olduğunu ve asla bölünemeyeceğini tüm dünyaya ilan ettiğimiz bu kongre, tarihimizin mihenk taşlarındandır. Aynı şekilde, manda ve himayenin hiçbir suretle kabul edilemeyeceğini, vatan topraklarımıza göz diken herkese bir kez daha hatırlattığımız Erzurum Kongresi'nde asil milletimizin vakur duruşu ve asaleti bir kez daha tescillenmiştir. İlk kez ulusal egemenliğimizin koşulsuz olarak gerçekleştirilmesine karar verilip, bağımsızlık meşalesinin yakıldığı Erzurum Kongresi'nin 102'nci Yıldönümünde, başta Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşları olmak üzere, bağımsızlık için verilen büyük mücadeleye kanıyla, canıyla değer katan bütün şehitlerimizi ve kahraman gazilerimizi rahmet ve saygıyla anıyoruz. Ruhları şad olsun." - ERZURUM

ETSO Başkanı Yücelik'ten 23 Temmuz mesajı;

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Emre Olur Devlet Bahçeli Süleyman Soylu Mevlüt Çavuşoğlu Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Alişan Müge Anlı Demet Akalın Mehmet Ali Erbil
Spor Aytaç Kara Mesut Özil Metin Oktay Volkan Demirel Taylan Antalyalı
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
ETSO Başkanı Yücelik'ten 23 Temmuz mesajı; - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 23.7.2021 11:45:11. #1.16#

title