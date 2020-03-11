ETSO Başkanı Yücelik'ten 12 Mart mesajı;
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Erzurum, Güncel

ETSO Başkanı Yücelik'ten 12 Mart mesajı;

Erzurum Ticaret ve Sanayi Odası (ETSO) Yönetim Kurulu Başkanı Lütfü Yücelik, Erzurum'un düşman işgalinden kurtuluşunun 102. Yıldönümü münasebetiyle bir mesaj yayımladı.

11.03.2020 15:18 | Son Güncelleme: 11.03.2020 15:18
ETSO Başkanı Yücelik'ten 12 Mart mesajı;

Erzurum Ticaret ve Sanayi Odası (ETSO) Yönetim Kurulu Başkanı Lütfü Yücelik, Erzurum'un düşman işgalinden kurtuluşunun 102. Yıldönümü münasebetiyle bir mesaj yayımladı.


Mesajında, her karışı şehit kanlarıyla sulanmış vatan topraklarının müstesna bir parçası olan Erzurum'un, 1. Dünya Harbi sırasında tarifi imkansız acılar yaşadığını ve vahşet boyutundaki katliamlara tanık olduğunu ifade eden ETSO Yönetim Kurulu Başkanı Yücelik, 102 yıl önce Anadolu coğrafyasının her noktasında olduğu gibi Erzurum'da da halkın hürriyet ve istiklali için canları pahasına vatan topraklarını müdafaa ettiğini söyledi.


"Milletimiz, her türlü düşman saldırısında ve işgal girişiminde milli iradesini ortaya koyup, vatan ve millet bütünlüğünü canı pahasına savunmuştur" diyen Başkan Yücelik, bu uğurda binlerce şehit veren Erzurum'un düşmana karşı gösterdiği şanlı direnişin İstiklal Harbi'nin mihenk taşı olduğunu vurguladı.


Yücelik mesajında şu ifadelere yer verdi; "Bu cennet vatanın her karış toprağı; canını ve kanını ve bütün varını mukaddes değerlerine hediye eden, vatanın bekası için hayatının baharından geçen taze fidanların kanları ile yoğrulmuştur. Şehit bir neslin evlatları olarak bizler, bu emanet cennet vatanı sevip kıymetini bilmekle, mukaddesatımıza gönülden bağlanıp yaşamakla, görev ve sorumluluklarımızı hakkıyla yerine getirmekle, ailemiz ve toplumumuz için çalışıp ter dökmekle, birlik, beraberlik ve kardeşlik içinde, fitne ve fesattan, ayrılık ve gayrılıktan uzak bir şekilde yaşamakla mesulüz."


Onurunu, vatan sevgisini, birlik olma ruhunu tüm dünyaya göstermiş milletimizin büyük mücadelesinin tarihte hep örnek gösterildiğinin altını çizen Başkan Yücelik şunları söyledi; "12 Mart 1918, tarihimize şan ve iftihar sahifeleri ekleyen güzel şehrimiz Erzurum'un şanlı zafer günüdür. Bu vesileyle başta milletimizin Kurtuluş Savaşındaki destansı mücadelesine önderlik eden Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşları olmak üzere, vatanımızı kanı, canı pahasına müdafaa eden bütün aziz şehitlerimizi ve kahraman gazilerimizi bir kez daha rahmet, şükran ve minnetle yad ediyorum. Ruhları şad olsun." - ERZURUM

Kaynak: İHA

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