ETSO Başkanı Yücelik: "Gençlerimiz, umut kaynağımız ve en büyük zenginliğimizdir"
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ETSO Başkanı Yücelik: "Gençlerimiz, umut kaynağımız ve en büyük zenginliğimizdir"

ETSO Başkanı Yücelik: 'Gençlerimiz, umut kaynağımız ve en büyük zenginliğimizdir'
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Yaşam

Erzurum Ticaret ve Sanayi Odası (ETSO) Yönetim Kurulu Başkanı Lütfü Yücelik, kurtuluş mücadelesinin başlamasının 102. Yıldönümü ve 19 Mayıs Atatürk'ü Anma ve Gençlik Spor Bayramı dolayısıyla bir mesaj yayımladı.

Erzurum Ticaret ve Sanayi Odası (ETSO) Yönetim Kurulu Başkanı Lütfü Yücelik, kurtuluş mücadelesinin başlamasının 102. Yıldönümü ve 19 Mayıs Atatürk'ü Anma ve Gençlik Spor Bayramı dolayısıyla bir mesaj yayımladı.

Mesajında, Atatürk, silah arkadaşları ve onların ardından yürüyen Türk Milleti'nin ulusal egemenliği ve vatan topraklarının düşman işgalinden kurtarılması için en önemli adımın atıldığı 19 Mayıs 1919'dan bugüne 102 yıl geçtiğini ifade eden Yücelik, Atatürk'ün Samsun'a çıkarak milli mücadeleyi başlattığı bugünün tarihin dönüm noktalarından biri olduğunu söyledi.

ETSO Yönetim Kurulu Başkanı Yücelik mesajında şu ifadelere yer verdi; "19 Mayıs, Türk Milleti'nin bağımsızlık ve özgürlük umutlarının inanca dönüştüğü, kurtuluş ateşinin yakıldığı ve aydınlık bir geleceğe olan inancın kuvvetlendiği günün adıdır. Gazi Mustafa Kemal Atatürk bu anlamlı günü gençlerimize bayram olarak armağan etti. Gençlerimiz, milletimizin umut beslediği en büyük zenginliğimizdir. Bu sebeple; gençlerimizin en donanımlı şekilde kendilerini yetiştirmesi, emin adımlarla hedeflerine yönelmeleri gerekmektedir. Çünkü gençlerimiz; ülkemizin geleceği, dinamizmi ve bitmeyen enerjisidir. Onların milli, manevi ve insani değerlere sahip olarak yetiştirilmesi, ülkemizin geleceği açısından çok önemlidir. Cumhuriyetimiz; vatanı, milleti ve güçlü Türkiye'yi koruma ve devam ettirme ruhunu asla kaybetmeyecek olan Türk gençliğinin, üstün gayret ve başarıları ile sonsuza kadar var olacaktır."

Başkan Yücelik, "102. Yıldönümünü kutladığımız bu anlamlı günde, vatanımız için canlarını feda eden aziz şehitlerimizi rahmet, minnet ve saygıyla anıyor, başta Cumhuriyetimizin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşları olmak üzere kahraman gazilerimize şükranlarımı sunuyorum. Milletimizin 19 Mayıs Atatürk'ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı kutlu olsun" dedi. - ERZURUM

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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