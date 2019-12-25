ETSO Başkanı Recep Zıpkınkurt: "Trakya'nın gastronomisi dünyaya tanıtılacak"

25.12.2019 12:06 | Son Güncelleme: 25.12.2019 12:06

Edirne Ticaret ve Sanayi Odası (ETSO) Yönetim Kurulu Başkanı Recep Zıpkınkurt, 3. İstanbul Global Gastroekonomi Zirvesi'nde belirlenen tema gereği Trakya lezzetlerinin dünyaya tanıtılacağını belirtti.

Zıpkınkurt, ETSO toplantı salonunda düzenlediği basın toplantısında, gastronominin bir yörenin kalkınmasında önemli katkılar sunduğunu söyledi.

Yaptıkları çalışmalar sonucu 25 Mart 2020'de Lütfi Kırdar Kongre Merkezi'nde düzenlenecek 3. İstanbul Global Gastroekonomi Zirvesi'nde temanın "Trakya lezzetleri" olarak belirlendiğini vurgulayan ETSO Başkanı Recep Zıpkunkurt, şunları kaydetti:

"Trakyanın gastronomisi dünyaya tanıtılacak. Edirne, Tekirdağ, Kırklareli ve ilçe odalarının iş birliğiyle bir rehber oluşturuluyor. Rehberde Trakya'nın yöresel lezzetleri ön plana çıkacak. Dolayısıyla dünyanın dört bir yanından gelecek insanların iştahını artıracak bu rehberdeki lezzetlerimiz. Trakya'yı çok iyi tanıtıyoruz. Osmanlı'nın başkentlerinden Edirnemizdeki Osmanlı saray mutfağını tanıtıyoruz. Her gittiğimiz platformda Trakya'nın lezzetlerini ön plana çıkarıyoruz."

Kültür ve Turizm Bakanlığının 2020'yi "Türk mutfağı yılı" ilan ettiğini anımsatan Zıpkınkurt, tarih, kültür, deniz ve güneş turizminin yanı sıra gastronomi turizminin de çok sayıda turist çekeceğini dile getirdi.

"10 ayda 920 bin Bulgar turist"



Sınır şehri olması dolayısıyla Edirne'ye Bulgaristan'dan çok sayıda turist geldiğini aktaran Zıpkınkurt, "10 ayda 920 bin Bulgar turist ağırladık. Bu kapsamda da sınır kapılarımızdaki stantlarda kentimizi tanıtmaya devam ediyoruz." dedi.

Ticaret Bakanlığı ve TOBB işbirliğiyle Hamzabeyli ve Kapıkule sınır kapılarında yenileme çalışmalarının devam ettiğini dile getiren Zıpkınkurt, Pazarkule Sınır Kapısı'ndaki yenileme çalışmalarının ise 2020'nin ortalarına doğru başlayacağını kaydetti.

Kaynak: AA