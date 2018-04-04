Etso Başkan Adayı Zafer Ergüney, Eleştiri ve Çözüm Önerilerine Devam Ediyor

ETSO Başkan Adayı Zafer Ergüney, eleştiriler ve çözüm önerilerini açıklamaya devam ediyor. Daha önce ilk yedi eleştiri ve çözüm önerilerini yayınlayan Ergüney, 8,9,10 ve 11'inci eleştiri ve çözüm önerilerini de yayınladı.

İşte Ergüney'in eleştiri ve çözüm önerileri;

ETSO ÖNCELİKLE KENDİ ÜYELERİNİN HAKKINI KORUMAK ZORUNDADIR

ELEŞTİRİ: ETSO Erzurum'un bir değeridir. Tüm Erzurum'u ilgilendiren konular ETSO'nun da ilgi alanındadır. Ancak ETSO öncelikle kendi üyelerinin hakkını korumak zorundadır! Öncelikle iş dünyasını savunmak, Erzurum ticaretini önemsemek durumundadır. Bu dünyanın sorunlarını da üstlenmek ETSO'nun birincil sorumluluğundadır.

ETSO yönetimi ne hiçbir kuruma küsebilir ne de hiçbir kurumun baskısı altına girebilir. ETSO'nun düşüneceği tek menfaat Erzurum İş Dünyası'nın menfaatidir. Ancak bugüne kadar mevcut yönetim, bu dünyanın sorunlarını, karşı çıktığı problemleri kimsenin karşısına götürmemiş, ne uzlaşma ne tepki koyma mesabesinde duruşunu ortaya koyamamıştır.

ÇÖZÜM: ETSO'nun Erzurum'da bir ağırlığı ve gücü vardır. Önemli olan bu gücü kullanarak şahsi menfaat elde etmek değil, o gücü gerektiği gibi kullanabilmek. Biz bu gücün farkında olarak, iş dünyasının sorunlarını ilgili kurumlara aktaracağız. Şehrimizde eksikliği olan kurumlar arası iletişimde ETSO olarak, ticaretçinin menfaati doğrultusunda hareket edeceğiz.

Erzurum ticaret dünyasının sahipsiz olduğu algısını, birlik olan bir ETSO'nun gücüyle yıkıp, Erzurum iş dünyasının rızası olmadan bu konuda adım atılamayacağını belli edeceğiz.

ETSO'nun karakteri ve duruşuyla Erzurum'da söz sahibi olmasını sağlayacağız!

ERZURUM'UN DERDİNİ KENDİMİZE DERT EDİNECEĞİZ

ELEŞTİRİ: Belli konumlarda bulunan insanlar kendilerine ait sorunlardan uzaklaşarak temsil ettiği kurumun, temsil ettiği şehrin kimliğine bürünmek zorundadır. O kurumun, şehrin sorunlarına bir şekilde eğilmek zorundadır.

Örneğin, bugün Erzurum'da her kimle konuşursanız, Erzurum'un en büyük eksikliklerinden birinin özel hastane olduğunu söyleyecektir. Devlet hastanelerinin yoğunluğunu eriten özel hastaneler, halkın da isteğe bağlı oraya başvurmasını ve böylece belli bir talebi karşılamasını sağlamaktadır.

Ancak, Erzurum'un derdini kendine dert edinmeyenler bu konuyu hiç akıllarına getirmiyor, üstünde düşünmüyorlar bile.

ÇÖZÜM: Hiçbir etüt yapmadan, ardını arkasını düşünmeden, iki büyük üniversite bulunan bir şehirde, bir hışımla girilen, bugünse kördüğüm olmuş bir üniversite düşüncesine kapılan ETSO yönetimi, şehrin bu konudaki eksiğini fark edememiş, bu konuda fikir dahi üretememiştir. Halbuki Erzurum'un özel teşebbüs olarak en eksik alanlarından biridir. Düşünün sadece Trabzon'da 4 özel hastaneden bahsedilmektedir.

ETSO kurum olarak yatırım yapmaz. Ancak, birleştirici fonksiyonuyla girişimcileri ortak bir platformda toplayarak onlara öncülük eder. Teşvik eder, yol gösterir.

Biz de Erzurum'un bu konudaki açığını, yapacağımız araştırmalar sonucu, Erzurumlular'la beraber, gerek ortak bir teveccühle, gerek TOBB'la müzakere ederek, gerekse ETSO olarak kapatmak için girişimlerde bulunacağız.

ERZURUM'UN UFUK SAHİBİ BİR ETSO'YA İHTİYACI VAR

ELEŞTİRİ: Tek bir cümle; ne Erzurum'da ne Türkiye'de Erzurum Ticaret ve Sanayi Odası diye bir kurumun adının esamesi okunmuyor!

ÇÖZÜM ve PROJEMİZ: Arkasına Erzurum'u almış bir ETSO'nun geçemeyeceği dağ, aşamayacağı engel yok!

İşte dev projemiz: Yenilenebilir enerji sistemleri önceden münferit olarak yapılabilirken artık devletin belirlediği bölgelerde ve büyüklükte yapılmaktadır. Bunun için de şehirlerin talepleri büyük önem arz etmektedir. Daha önce birçok kere söylememize rağmen "Gelin, bir olalım, birlik olalım ve 500 MW güneş enerjisi iznini de Erzurum'a alalım." dememize rağmen, ETSO sanki Erzurum'un bir kurumu değilmiş gibi sessizliğe gömülmüştür.

Peki bu süreçte neler oldu? Konya başvurdu ve aldı, şu an tesis bitmek üzere. Şanlıurfa başvurdu ve aldı. Hatay başvurdu ve aldı. Niğde başvurdu ve aldı.

Diğer şehirlerden daha fazla güneşlenme oranına sahip olmasına rağmen, peki ya Erzurum?

Erzurum maalesef bu konuda bırakın yola çıkmayı, adım bile atamadı.

Biz göreve geldiğimizde şehirde bir konsensüs sağlayarak, bu enerji bölgelerinden birinin de Erzurum olması için mücadele edeceğiz.

Yaklaşık tutarı 500.000.000 $ olan bu yatırımı Erzurum'a kazandırmak için ETSO öncülüğünde hareket edeceğiz. Gerekli izinler alındığı takdirde bu yatırım için bankalar hazır ve bu işe girmeye aday girişimcilerle görüşmelerimiz de tamamlanmıştır. Ancak biz öncelikle bu yatırımdan tüm Erzurumlular'ın hisse almasını istiyor, ortak bir teşebbüsle bu işi yapmak istiyoruz.

Erzurum'un hiçbir eksiği yok, sadece ufuk sahibi bir ETSO'ya ihtiyacı var!

ERZURUM'U DÜNYAYA TANITACAĞIZ

ELEŞTİRİ: İlköğretim 3. sınıfa giden bir çocuğa bile "bacasız sanayi" deseniz, size bunun turizm olduğunu söyleyecektir. Ancak asıl sanayi konularından bile bihaber olan Erzurum Ticaret ve Sanayi Odası'nın turizm için bir girişimde bulunması hepimiz için sürpriz olurdu zaten.

Bugün Van Ticaret ve Sanayi Odası Urmiye, Tebriz, Hoy gibi İran şehirlerinde bağlantılarını kurmuş, tanıtım ofislerini açmış durumdadır. Van'ın bugün 150.000 İranlı turistten sağladığı gelir düşünülünce, bu çalışmanın ne kadar önemli olduğu ortaya çıkmaktadır.

ÇÖZÜM: Bugün Erzurum'da bir gezintiye çıkarsanız, şehir ticaretindeki İranlı hareketliliğini görmeniz mümkün. Ancak yeterli düzeyde değil.

Bunun için sadece İran'da değil, tüm Güneybatı Asya'da, Orta Asya'da hatta Balkanlar'da ismimizi duyurmak için girişimlerde bulunacağız. Erzurum "bacasız sanayisi"nin gelişmesi için tanıtım ofisleri açacağız, konferanslar ve festivallerle şehrimizin adını duyuracağız.

Sadece kış değil, yazın da bu şehrin turizminin canlı tutulması için doğal güzelliklerimizi öne çıkaracak, yurt dışında bunun tanıtımını yapacağız.

Erzurum güzel bir şehir, tek eksiği bunu duyurabilecek bir ETSO'nun yokluğu." - ERZURUM