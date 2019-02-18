Etrafımızdaki Coğrafyada Hangi Oyunlar Döndüğünü Biliyoruz"

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, "Etrafımızdaki coğrafyada hangi oyunlar döndüğünü, hangi senaryolar ortaya konulmaya çalışıldığını, bizi nereye sürüklemek istediklerini, bizi nasıl bir şekilde kısıtlamak istediklerini, Orta Doğu'dan bizim nasıl bağımızı kesmek istediklerini tam anlamıyla biliyoruz. İstiyorlar ki daralmış bir Türkiye olsun, hareket kabiliyeti olmayan bir Türkiye olsun." dedi.

Küçük Kayaş AK Parti Seçim Bürosu'nun açılışında konuşan Soylu, uyuşturucuya, PKK'ya, FETÖ'ye ve DEAŞ'a karşı yoğun mücadele sergilediklerini belirtti.

Soylu, "DHKP-C diye bir örgüt vardı, yakında yerinde yeller esecek yakında hiç merak etmeyin. Çok darbe vurduk. Onun ayağına basıyor muyuz? Hırsızların, organize suç çetelerinin ayağına basıyor muyuz? Benden önce de Bakan arkadaşım vardı, benden sonra da olacak. Türkiye, Cumhuriyet tarihinde Tayyip Erdoğan'la elde ettiği güç kadar güç elde etmemiştir." diye konuştu.

"Bizimkisi bir kızıl elmadır"

Soylu, seçim bürosunun açılışının ardından "MHP Meclis Üyesi Aday Adayları Tanıtım Toplantısı"na katıldı.

Bakan Soylu, burada yaptığı konuşmada da "Biz bugün niye bir araya geldik. Murat Başkan'ı seçebilmek için mi? Belediye meclis üyelerimizi oraya taşıyabilmek için mi? Eğer öyleyse yazık ediyoruz. Bizimkisi bir ülküdür. Bizimkisi bir kızıl elmadır, bizimkisi bir ufuktur, bizimkisi bir iddiadır, bizimkisi bir gelecektir." ifadelerini kullandı.

Soylu, 31 Mart akşamı en ufak bir zafiyet içerisinde olunursa terörle mücadelenin aksayacağını kaydederek, "Biz sadece gelecek nesillere sorumlu değiliz. Biz aynı zamanda bu ülke için anasını, babasını, atasını, bir yıllık eşini ve 6 aylık bebeğini kundakta bırakıp şehadet şerbetini içmiş olanlara karşı da hepimiz sorumluyuz." şeklinde konuştu.

"İçimize fitne sokmaya çalışıyorlar"

Türkiye'nin ilk kez 300 yıllık çok büyük bir adımı attığını ve önemli başlangıçlarından birisini yaptığını aktaran Süleyman Soylu, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Üzerimizden vesayet kalkmıştır. Amerika 'Afrin'e girmeyeceksiniz' dedi. Bal gibi girdik PKK'yı oradan defettik. Hiçbir şey yapamadılar. Biz ne yaptığımızı biliyoruz. Hangi anlayışıyı ortaya koyduğumuzu biliyoruz. Etrafımızdaki coğrafyada hangi oyunlar döndüğünü, hangi senaryolar ortaya konulmaya çalışıldığını, bizi nereye sürüklemek istediklerini, bizi nasıl bir şekilde kısıtlamak istediklerini, Orta Doğu'dan bizim nasıl bağımızı kesmek istediklerini tam anlamıyla biliyoruz. İstiyorlar ki daralmış bir Türkiye olsun, hareket kabiliyeti olmayan bir Türkiye olsun. Dünyada hakikatin sözünü, adaletin sözünü, yaptıkları haksızlıkların sözünü anlatabilecek bir Türkiye olmasın. 'Dünya beşten büyüktür' diyebilmesin, yaptıkları bütün zulümleri onların yüzüne vuramasın istiyorlar. İçimize fitne sokmaya çalışıyorlar. Ne yapacaktık yani Suriyelilere sırtımızı mı dönecektik. Siz dönüyor musunuz? Yan tarafınızda komşunuz dayak yerken, evi yanarken perdenizi mi kapatıyorsunuz. Biz dünümüzü unutmadık. Bedeli neyse de ödemeye varız. Biz onlarla 400 yıl aynı kıbleye döndük. Onlara tecavüz edilmesine müsaade edemeyiz. Kim ne derse desin, onlar bizim milletimiz. Ben onları Bayırbucak'ta dinlerken insanlığımızı, özümü yeniden sorgulamak zorunda kaldım."

Soylu, daha sonra partisinin Mamak teşkilatı mensuplarıyla bir restoranda yemekte bir araya geldi.

Kaynak: AA