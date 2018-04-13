Maliye Bakanı Naci Ağbal, Türkiye'nin etrafında oynanan oyunları gördüklerini belirterek, "Bölgemizde ve dünyamızda Türkiye'nin içinde olmadığı, razı olmadığı, 'evet' demediği bir hesabı kimse yapamaz. Bu bölgeyi istikrarsızlaştırmak isteyenlerin, planlar yapanların oyununu bozduk." dedi.

AK Parti Uşak İl Başkanlığında partililerle bir araya gelen Ağbal, kentte müthiş bir girişimcilik ve sanayicilik kültürü gördüğünü, bu kültürün şehri gelecek yıllarda çok daha ileriye taşıyacağını söyledi.

Ağbal, AK Parti iktidarı olarak en büyük görevlerinin vatandaşlara hizmet olduğuna dikkati çekerek, vatandaşların hayal dahi edemediği hizmetleri gerçekleştirdiklerini, yeni gönül köprüleri kurduklarını, mevcutlarını güçlendirdiklerini kaydetti.

Yaptıkları hizmetlerin vatandaşlar tarafından görüldüğünü ve takdir edildiğini belirten Ağbal, "Fakat vatandaşlarımız bir taraftan da hatırı sorulsun, hasbihal edilsin istiyor. Gönül köprülerini Türkiye'nin dört bir yanına kuracağız." diye konuştu.

Ağbal, Türkiye'nin farklı bir döneme girdiğine işaret ederek, şunları söyledi:

"16 Nisan referandumu, yeni Türkiye'nin kapılarını açan bir dönemdi, Rabbim nasip etti, milletçe değişim ve dönüşümü kabul ettik. Etrafımızda oynanan oyunları görüyoruz. Herkes, Türkiye ile ilgili bir hesap peşindeydi. Sayın Cumhurbaşkanımızın dirayetli ve dik duruşu bizi güçlü kıldı. Bölgemizde ve dünyamızda Türkiye'nin içinde olmadığı, razı olmadığı, 'evet' demediği bir hesabı kimse yapamaz. Bu bölgeyi istikrarsızlaştırmak isteyenlerin, planlar yapanların oyununu bozduk.

Cumhurbaşkanımızın net duruşu sayesinde Fırat Kalkanı, Afrin operasyonunu yaptık. Bu bölgede Mehmetçik'in tarihi gücü ve imanı ortaya kondu."

"Allah'a şükürler olsun, millet onlara inanmıyor"

Türkiye ve çevresinde oynanan bunca oyuna rağmen bazı siyasetçilerin bunları anlamadığını ya da anlamak istemediğini dile getiren Ağbal, "Allah'a şükürler olsun, millet onlara inanmıyor." ifadelerini kullandı.

Siyasetin, hizmet yarışı olduğunu belirten Ağbal, "Projelerinizi söyler, vaadinizi ortaya koyarsınız ama bunların geleceğe dair vizyonları yok. Ağza alınmayacak, konuşulmayacak bir üslupla siyaset yaptıkların sanıyorlar. Vatandaş bize bakıyor, bizim sorumluluğumuz büyük. Allah nasip etti, 2002 yılında yepyeni bir Türkiye'nin önü AK Parti ile açıldı. 16 yıldır hizmet ediyoruz. Nice 16 yıldır bu kadrolara bu dava hizmet etmek nasip olsun." diye konuştu.

Uşak Serbest Mali Müşavirleri Odasını da ziyaret eden Ağbal, vergi denetimleriyle ilgili yeni düzenlemeler yapacaklarını, vergi işlemlerinin dijital ortamda gerçekleştirilmesi, mali müşavirler üzerindeki iş yükünün azaltılması gerektiğini söyledi.

Ağbal, Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) 15 Temmuz darbe girişiminden sonra ülkenin kenetlendiğini, darbecilere ve hainlere geçit verilmediğini vurgulayarak, ekonomide de aynı kenetlenmenin sağlanmasının önemine işaret etti.

Ağbal, daha sonra oda üyelerinin sorularını yanıtladı.