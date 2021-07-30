Etrafı kolaçan etti, kahve kutularını alıp böyle kaçtı
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Etrafı kolaçan etti, kahve kutularını alıp böyle kaçtı

İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Etrafı kolaçan etti, kahve kutularını alıp böyle kaçtı Diyarbakır'da bir kişi önce etrafı kolaçan etti, sonra 2 kahve kutusunu alıp kayıplara karıştı.

Etrafı kolaçan etti, kahve kutularını alıp böyle kaçtı

DİYARBAKIR - Diyarbakır'da bir kişi önce etrafı kolaçan etti, sonra 2 kahve kutusunu alıp kayıplara karıştı.

Olay, dün akşamüzeri Bağlar ilçesinde bulunan bir baharat ürünlerini satan mağazada meydana geldi. Edinilen bilgilere göre mağaza önünde bulunan ürünleri gören şahıs, yaklaşık 5 dakika etrafı kolladı. Mağaza sahibinin müşterilerle ilgilendiğini gören şahıs 2 kahve kutusu koltuk altına koyarak çalıp kaçtı. Kahve kutularının çalındığını çevredeki vatandaşlardan öğrenen işletme sahibi güvenlik kameraları görüntülerini alarak karakola bildirerek şikayetçi oldu. Güvenlik güçleri olayla ilgili inceleme yaparken kaçan şahsı yakalanması için çalışma başlattı. Öte yandan hırsızlık anı güvenlik kameralarına yansıdı.

Etrafı kolaçan etti, kahve kutularını alıp böyle kaçtı
Etrafı kolaçan etti, kahve kutularını alıp böyle kaçtı
Etrafı kolaçan etti, kahve kutularını alıp böyle kaçtı
Etrafı kolaçan etti, kahve kutularını alıp böyle kaçtı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Murat Başal

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