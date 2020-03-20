Etrafı kirletmesin diye koyununa çocuk bezi bağladı Osmaniye'de bir vatandaş şehir merkezine getirmek zorunda kaldığı "Nazlı" isimli koyunun altını etrafı kirletmesin diye çocuk bezi ile bağladı.

Osmaniye'de bir vatandaş şehir merkezine getirmek zorunda kaldığı "Nazlı" isimli koyunun altını etrafı kirletmesin diye çocuk bezi ile bağladı.

Dünyayı saran korona virüse karşı Türkiye'de çeşitli tedbir ve önlemler alındı. Osmaniye'de bir vatandaş ise çevreyi kirletmesin diye şehir merkezine getirmek zorunda kaldığı koyunun altını çocuk bezi ile bağlayarak önlem aldı. İsminin açıklanmasını istemeyen vatandaş, "Her yer dezenfekte ediliyor, temizleniyor . Koyunum çevreyi kirletmesin diye altını bez ile bağladım" dedi. - OSMANİYE

Kaynak: İHA