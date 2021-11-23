ETRAFI KAYA İÇİ MAĞARALARLA DOLU VANK KİLİSESİNİ DEFİNECİLER HARABEYE ÇEVİRDİ

ERZURUM'un Şenkaya ilçesine bağlı Timurkışla Mahallesi'ndeki yapıldığı tarih belli olmayan Vank Kilisesi, define avcıları tarafından harabeye çevrildi. Yöre halkı, etrafında onlarca kaya içi mağara bulunan kilisenin sahip çıkılarak turizme kazandırılmasını istedi.

Şenkaya ilçesine bağlı Timurkışla Mahallesi'ndeki kim tarafından ve nezaman yapıldığı hakkında bilgi olmayan Vank Kilisesi, sahipsizlikten harabeye döndü. Define avcıları ve doğa şartları sebebiyle büyük bir bölümü yıkılan Vank Kilisesi, etrafındaki onlarca kaya içi mağaralarla da dikkat çekiyor. Bir bölümü harabe olmuş, bir bölümü doğal haliyle ayakta kalmış tarihi yapıya dikkat çekmek için Oltulu bir grup doğasever, bölgeye yürüyüş düzenledi. Bölgede yaşayanlardan kilise ve çevresi hakkında bilgi alan doğaseverler, kilise ve mağaralara sahip çıkılarak turizmin hizmetine sunulmasını istedi.

Timurkışla mahallesi sakinlerinden Nihat Dinç, Bu kilise yıllardır tahrip olmuş bir şekilde duruyor. Biz buranın restorasyonu yapılıp turizime açılmasını istiyoruz. Kilise yapılıp turizme kazandırılırsa köyümüze ve bölgemize faydası olur diye düşünüyorum. Vank deresinde eskiden yaşam olan birçok mağara var bunlar günyüzüne çıkarsa köyümüze çok faydası olur diye düşünüyoruz dedi.

Doğasever Dr. İbrahim Hakkı Ekinci, Bu haftaki gezimizi Timurkışla denen dereye yaptık. Burası çok ilginç, doğa görüntüsüne sahip yapı olarak dere içinde kanyon burası. Belki yüzlerce mağara var. Ayrıca ne zaman ve kim tarafından yapıldığı bilinmeyen eski antik yapılar var. Gezip görmeye değer bir bölge herkese tavsiye edebiliriz diye konuştu.

Devasa mağaralar bulunan bölgenin turizme kazandırılmasının faydalı olacağını ifade eden doğasever avukat Muharrem Kalyon, şunları söyledi

Bu haftalık yürüyüşümüzü Timurkışla Mahallesi Vank Vadisi'ne yaptık. Çok güzel bir vadi, devasa mağaralar var. Yürüyüş için ideal bir bölge. Turizme kazandılırması lazım diye düşünüyorum.