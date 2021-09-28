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Etopya'dan Gaziantep'e gelin geldi

AA / Zekeriye Şimşek - Haberler | Güncel
Etopya'dan Gaziantep'e gelin geldi

Gaziantep'in Nurdağı ilçesinde yaşayan Mehmet Uğur Şahin, Doğu Afrika ülkesi Etiyopya'dan Muna ile hayatını birleştirerek Nurdağı'nda dünya evine girdi.

GAZİANTEP (AA) - Gaziantep'in Nurdağı ilçesinde yaşayan Mehmet Uğur Şahin, Doğu Afrika ülkesi Etiyopya'dan Muna ile hayatını birleştirerek Nurdağı'nda dünya evine girdi.

Gaziantep'in Nurdağı ilçesinde özel bir şirkette kimya mühendisi olarak çalışan Mehmet Uğur Şahin (28) Etiyapyalı Muna (25) ile Etiyopya'da çalışan kuzenleri aracılığıyla tanıştı.

Bir yıl süren arkadaşlıkları aşka dönüşen çiftin evlilik kararı alması üzerine durumu ailelerine bildirdi.

Ailelerin onay vermesiyle Etiyopya'da yapılan nişan sonrası Türkiye'ye, Nurdağı ilçesine gelen Etiyopyalı gelin ve Türk damadın resmi nikah işlemleri yapıldı.

Çift, Nurdağı'ndaki bir düğün salonunda yapılan düğün töreniyle dünya evine girdi.

Törende davetlilerle doyasıya eğlenen Etiyopyalı gelin Muna, misafirlerle Türk usulü halay çekip yöresel oyunlar oynadı.

Gaziantep'in Nurdağı Kaymakamı Sinan Korkmaz çiftin düğünlerine katılarak mutlu günlerine şahitlik etti.

Korkmaz, çiftlere mutluluklar diledi, onlarla hatıra fotoğraf çektirdi.

AA / Zekeriye Şimşek - Son Dakika Haberleri
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