Eto Üyeleri If Wedding Fashion Fuarı'na Katıldı

Eskişehir Ticaret Odası'nın (ETO) gelinlik, damatlık ve abiye sektöründeki üyeleri İzmir'de düzenlenen IF Wedding Fashion Fuarı'nı ziyaret etti.

ETO'dan yapılan yazılı açıklamaya göde, ETO üyeleri 2019 yılının ilk yurt içi fuar ziyaretini İzmir'e gerçekleştirerek, IF Wedding Fashion Fuarı'na katıldı.

Bu yıl 13'üncüsü gerçekleştirilen, Avrupa başta olmak üzere dünyanın pek çok yerinden ziyaretçinin katılım sağladığı fuarda gelinlik, damatlık, abiye, aksesuar, ayakkabı ürün gruplarında faaliyet gösteren firmalar stant açtı.

Gelinlik tasarım yarışması ve defilelerin de düzenlendiği fuarda, ETO üyeleri sektörlerindeki gelişmeleri inceleme ve yeni iş bağlantıları geliştirme fırsatı buldu.

Kaynak: AA