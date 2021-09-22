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Eto'o, Kamerun Futbol Federasyonu başkanlığına aday

AA / Fatih Erel - Haberler | Spor
Eto'o, Kamerun Futbol Federasyonu başkanlığına aday

Bir dönem Türkiye'de forma giyen Kamerunlu eski yıldız futbolcu Samuel Eto'o, Kamerun Futbol Federasyonu başkanlığına adaylığını açıkladı.

Bir dönem Türkiye'de forma giyen Kamerunlu eski yıldız futbolcu Samuel Eto'o, Kamerun Futbol Federasyonu başkanlığına adaylığını açıkladı.

Sosyal medya hesabından yaptığı yazılı açıklamada, "Kamerun Futbol Federasyonu başkanlığına adaylığımı duyurmaktan dolayı memnun ve onurluyum." ifadesini kullandı.

Kariyeri boyunca Barcelona, Inter, Chelsea gibi önemli takımlarda forma giyen ve 4 kez yılın Afrikalı futbolcusu seçilen Eto'o, Türkiye'de ise Antalyaspor ile Konyaspor'da görev yapmıştı.

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