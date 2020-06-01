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ETO Başkanı Metin Güler'den düşük faizli kredi destek paketi değerlendirmesi Açıklaması

Eskişehir Ticaret Odası (ETO) Başkanı Metin Güler, düşük faizli kredi destek paketiyle ilgili değerlendirmelerde bulundu.

ETO Başkanı Metin Güler'den düşük faizli kredi destek paketi değerlendirmesi Açıklaması
01.06.2020 16:45 | Son Güncelleme: 01.06.2020 16:45

Eskişehir Ticaret Odası (ETO) Başkanı Metin Güler, düşük faizli kredi destek paketiyle ilgili değerlendirmelerde bulundu.

Güler, yaptığı yazılı açıklamada, konut sektöründe 12 ay ödemesiz ve 15 yıla kadar vadeli, 0,64 faizle kredi desteği verilmesinin konut stokunun düşmesine katkı sağlayacağını belirtti.

Bu sayede inşaat sektörünün canlanacağını vurgulayan Güler, taşıt kredisi, sosyal hayatı destek kredisi ve tatil desteği kredisinin de ticarete hareketlilik getireceğini ifade etti.

Kamu bankalarının verdiği desteğin önemine dikkati çeken Güler, açıklamasını şöyle sürdürdü:

"Kamu bankalarımız salgın sonrasında ekonomiye hareketlilik getirmek ve iç ticareti canlandırmak için bu zor zamanda yine sorumluluk aldı. Bu kapsamda vatandaşlarımız için 4 yeni kredi paketi hazırlandı. 12 ay ödemesiz, 15 vade seçeneği ve aylık yüzde 0,64 faizli konut kredisi, yerli üretim araç için ve ikinci el araç için taşıt kredisi, vatandaşlarımızın ihtiyaçlarını karşılayabilmesi amacıyla sosyal hayatı destek kredisi ile tatil kredisi hazırlandı. Tüm bu kredilerin alım gücünü artıracağını, yılın ilk 5 ayında durağan olan ekonomiye pozitif yansımasını ümit ediyorum."

Kaynak: AA

Ekonomi Manşet

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