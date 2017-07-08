Etnospor Kültür Festivali Fotoğraf Yarışması" Ödül Töreni

Dünya Etnospor Konfederasyonu, İstanbul Büyükşehir Belediyesi ve Anadolu Ajansının iş birliğinde düzenlenen "Etnospor Kültür Festivali Fotoğraf Yarışması"nda ödüller, düzenlenen törenle sahiplerini buldu.



Taksim'deki Gezi Parkı'nda düzenlenen törene, Dünya Etnospor Konfederasyonu Başkan Yardımcısı Hakan Kazancı, İstanbul Büyükşehir Belediyesi Destek Hizmetleri Daire Başkanı Osman Savaş, Anadolu Ajansı İstanbul Haberleri Editörü Hüseyin Altınalan, Etnospor Kültür Festivali Genel Sanat Yönetmeni Yasin Tütüncü ve çok sayıda davetli katıldı.



Hakan Kazancı, AA muhabirine yaptığı açıklamada, bu yıl festivalin ikincisinin gerçekleştirildiğini hatırlatarak, etkinlikte fotoğraf karelerine yansıyan güzel anıların Taksim Metrosu sergi alanında vatandaşların beğenisine sunulduğunu söyledi.



Festivalin ilkini Küçükçekmece'de gerçekleştirdiklerini, bu yılki etkinliğin de çok sayıda vatandaş tarafından ziyaret edildiğini aktaran Kazancı, şöyle devam etti:



"Orada biz katılımdan gördük ki aslında milletimiz kültürüne, geçmişine aç. Biz bu açlığı nasıl gideririz diye çalışmalarımızı bir yıl boyunca devam ettirdik. Bu seneki etkinliğimizi mayıs ayında Yenikapı'da yaptık. Hamdolsun resmi kayıtlara göre 760 bin kişi festivali ziyaret etti. Biz 800 bin ve daha fazlası diyoruz çünkü kayıtlı olmayan vatandaşlarımız da geldi. Bu topluluk inanıyoruz ki ilerleyen yıllarda artarak devam edecektir. Biz şu anda sadece kültürümüze, geçmişimize ait olan etnik değerlerin ve sporların sunumunu yapıyoruz. Ama konfederasyon global bir topluluktur. Diğer ülkelerden bize aşırı derecede talepler var."



"Bizim tesislere ihtiyacımız var"



Festival esnasında ve sonrasında hiç durmadıklarını, çalışmaları sürdürmeye devam ettiklerine işaret eden Kazancı, "Her ilden, belediyeden bize, 'Gelin tesis yapın, festivalin minisini bizde yapalım.' gibi talepler var. Biz de bu talepleri yerine getirmek için hem Spor hem Kültür hem de Milli Eğitim bakanlıklarımızla çalışmalarımızı hızlı bir şekilde devam ettiriyoruz." dedi.



Kazancı, geçmiş dönemde ulaşılamayan olarak görülen yüzme sporuna, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın belediye başkanlığı döneminde yaptığı çalışmalarla şu anda her belediyenin kendi sınırları içerisine açtığı havuzları olan tesislerle kolay ulaşılabildiğini aktararak, sözlerini şöyle tamamladı:



"Şimdi bakıyorsunuz herkes rahatlıkla bu sporu yerine getirebiliyor. Şimdi okçulukla alakalı Kağıthane'de bir tekkemiz var. Gidin oraya bir dakika boş bir zaman bulamazsınız. Bizim tesislere ihtiyacımız var. Bu tesislerimiz, takipçisi büyük olan sporların tesislerine yapılan yatırım kadar bir maddiyat da içermiyor. Çok cüzi rakamlarla ortaya çıkıyor. Bizim amacımız bu tesisleri hızlı bir şekilde vatandaşımıza, gençlere, çocuklara sunmak. Şu anda projesi başlayan, Kayseri, Malatya ve Gaziantep'te olmak üzere 3 tesisimizin inşatları başladı. İnşallah bu da önümüzdeki yaz sezonunda çok rahatlıkla vatandaşımıza hazır şekilde sunulmuş olacak. Amacımız tüm Türkiye sathına bu hizmetleri, tesisleri, bize ait olan bu spor ve kültürleri ulaştırmak, göstermek. Daha sonradan da inşallah bunu, tüm dünya hem turizm açısından bize katkı sağlayacak hem de Türkiye'yi tanıtacak bir festival haline getirmeyi planlıyoruz."



Etkinlikte konuşan Altınalan da gelenek ve göreneklerin muhafaza edilmesinin toplumların kimliğinin korunmasında önemli rol oynadığını belirterek, "Muhafaza, toplumların yok olmasını önlemektedir. Bunun için de bize özgü ve geleneksel sporların yok olmasını önlemek, hatta bunları geliştirerek dünya çapında tanınır, bilinir hale getirmek, belki de böylece olimpiyatlara taşımak gerekiyor. Bu anlamda Dünya Etnospor Konfederasyonunun faaliyetleri çok önemli."diye konuştu.



6 kategoride 54 esere ödül



Konuşmaların ardından ödüllerin sahiplerine verildiği törenin ardından, yarışma kapsamında Taksim Metrosunda sergilenmeye hak kazan eserlerin yer aldığı serginin açılışı yapıldı.



Toplamda 340 yarışmacıya ait 3 bin 698 fotoğrafın değerlendirmeye alındığı yarışmada, seçici kurul tarafından yapılan değerlendirmeyle 54 eserin ödüle değer bulundu.



Yarışmada, "Atlı Sporlar ve Atlı Gösteriler" kategorisinde Sebahattin Özveren, "Geleneksel Güreş Spor Dalları" kategorisinde Mustafa Kurtbaş, "Geleneksel Okçuluk ve Okçuluk Faaliyetleri" kategorisinde Arzu İbranoğlu, "Oba Alanı ve Kültürel Etkinlikler" kategorisinde Hakan Yaralı, "Geleneksel Çocuk Oyunları" kategorisinde Arzu İbranoğlu, "Mangala ve Aşık Oyunları" kategorisinde ise Zehra Çöplü birincilik ödülüne değer bulundu.



Anadolu Ajansı Fotomuhabiri Onur Çoban da "Oba Alanı ve Kültürel Etkinlikler" kategorisinde mansiyon ödülünün sahibi oldu.



Öte yandan yarışmaya katılan 120 fotoğrafın yer aldığı sergi, Taksim Metrosu sergi alanında bir ay boyunca görülebilecek.