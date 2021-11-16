ETNOSPOR Başkanı Bilal Erdoğan'dan ziyaret

KAĞITHANE, İSTANBUL (İHA) - Dünya Etnospor Konfederasyonu Başkanı ve Okçular Vakfı Mütevelli Heyeti üyesi Bilal Erdoğan, Kağıthane Belediye Başkanı Mevlüt Öztekin'i ziyaret ederek, ilçenin tarihi ve kültürel değerleri üzerine istişarede bulundu.

Bilal Erdoğan Sadabad Bölgesi'ndeki tarihi El Yapımı Kağıt Atölyesi, Sedef Atölyesi, Kasır Çamaşırhanesi ve Aziziye Camii'ni gezdi. Atölyelerdeki çalışmalar hakkında bilgi alan Erdoğan daha sonra Başkan Öztekin ile mevcut ve yeni dönem kültürel faaliyetleri konusunda görüş alışverişinde bulundu.

Sadabad Yaz Etkinlikleri, uluslararası bir festivale dönüşüyor

Pandemi öncesi dönemde Sadabad Yaz Etkinliklerine ev sahipliği yapan Kağıthane Belediyesi, yurdun dört bir yanından gelen okçu, ciritçi ve pehlivanları ağırladı. Yeni normal dönemde ise Uluslararası Sadabad Bilim, Kültür ve Sanat Festivali adını alacak etkinlikte hem cirit, okçuluk, güreş gibi ata sporları yaşatılacak, hem de bilimsel ve sanatsal eserler İstanbullulara sergilenecek. Yerli ve yabancı yüzlerce sporcu, bilim insanı ve sanatçıyı ağırlayacak.

Festivali'nin uluslararası nitelikte olması hedefleniyor.

Kağıthane Belediye Başkanı Mevlüt Öztekin'in seçim öncesi söz verdiği 53 projeden biri olan Uluslararası Sadabad Bilim, Kültür ve Sanat Festivali'nin içeriği hakkında görüş alışverişinin yapıldığı buluşma yaklaşık 1 saat sürdü. Ziyaret, hediyelerin takdimi ve hatıra fotoğrafı çekimiyle son buldu. - İSTANBUL

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