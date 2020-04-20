ETNO sporlarının yapılacağı bölge de sazlık yangını
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İznik, 3. Sayfa

ETNO sporlarının yapılacağı bölge de sazlık yangını

Dünya Göçebe Oyunları'nın bu yıl 4'üncüsünün yapılması planlanan İznik-Çakırca köyü arasındaki sazlık alanda yangın çıktı.

20.04.2020 15:27 | Son Güncelleme: 20.04.2020 15:28
ETNO sporlarının yapılacağı bölge de sazlık yangını

Dünya Göçebe Oyunları'nın bu yıl 4'üncüsünün yapılması planlanan İznik-Çakırca köyü arasındaki sazlık alanda yangın çıktı. Öğle saatlerinde başlayan sazlık yangının rüzgarın etkisiyle yayılmaya devam ettiği öğrenildi.

Dünya Göçebe Oyunlarının yapılacağı merkezi bölgede bugün öğlen saatleri itibariyle bilinmeyen bir nedenden dolayı yangın çıktı. Bölgeye itfaiye ekipleri sevk edilirken, Jandarmada yangın bölgesine doğru hareket ettiği öğrenildi.

Görgü tanıkları, sazlık yangınının Çakırca köyüne 2 kilometre uzaklıkta başladığını rüzgarın etkili olduğunu ve alevlerin yayıldığını belirttiler.

Türk dünyasının olimpiyatları olarak da bilinen Göçebe Oyunları'nın 4'üncüsü medeniyetler başkenti İznik'te yapılması kararlaştırılmıştı. Devletin 70 milyon lira kaynak ayırdığı oyunlar için ETNO Spor ve diğer katkılarla birlikte İznik hem önemli yatırımlar alacak hem de tarihinin en önemli tanıtımlarından birini yapmış olacak. - BURSA

Kaynak: İHA

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