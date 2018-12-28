Etna Volkanı'ndan Endonezya'daki Tsunamiye Haftanın Dikkat Çeken Videoları
Euronews hiçbir yorum katmadan yayınladığı No Comment videolar ile dünya gündemininin önemli olayları ile yerkürenin dört bir yanından dikkat çekici ve eğlenceli görüntüleri objektif olarak ekranlarınıza getiriyor.
Euronews hiçbir yorum katmadan yayınladığı No Comment videolar ile dünya gündemininin önemli olayları ile yerkürenin dört bir yanından dikkat çekici ve eğlenceli görüntüleri objektif olarak ekranlarınıza getiriyor.
Kaynak: Euronews.com