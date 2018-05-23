Etli Ali nazik tarifi Gaziantep mutfağının en sevilen etli kebap tarifleri arasında yer almaktadır. Herkesin severek yediği Ali nazik kebabı tarifi ile hem misafirlerinizi en iyi şekilde ağırlayacak hem de kendi damak tadınızı şenlendireceksiniz. Kebapçılarda yediğiniz etli Ali nazik tarifinin aynısını evde kendinizde hazırlayabileceksiniz. Birazdan vereceğimiz Ali nazik tarifinden sonra bir daha dışarıda etli Ali nazik yemek istemeyeceksiniz.

İşte tadı damağınızdan düşemeyecek, Gaziantep'in gözde yemeği etli Ali nazik tarifi:

Ali nazik tarifi

Malzemeler

4 adet bostan patlıcan

2 adet kırmızı biber

Sarımsaklı yoğurt

Üzerine: isterseniz kıymalı sos, isterseniz kuşbaşı sote

Ali nazik nasıl yapılır?

Kıymalısı alinazik, kuşbaşı et ile yapılan Hünkar beğendi deniliyor.

Sosu için: Kıymayı çok az su ile kavurun, suyunu çekince 1 ykş tereyağı veya margarin ekleyin,1 yemek kaşığı domates salçası,1 yemek kaşığı biber salçası ilave edin. Salçayı kavurun 1 çay bardağı su ilave edin.

Tuz, pul biber, karabiber atıp ocaktan alın.

Patlıcan ve biberleri közleyin İnce ince kıyılmış, sarımsaklı yoğurt ile buluşturun.

Üzerine sos ile servis yapın.

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