Etle Temas Ederken Eldiven Kullanın"

Yeditepe Üniversitesi İhtisas Hastanesi Enfeksiyon Hastalıkları Uzmanı Prof. Dr. Meral Sönmezoğlu, "Et kesiminde kullanılan bıçak, satır gibi kesici aletlerin, kullanılan kapların ve kesim yapan kişilerin ellerinin temiz olması önemli. Ayrıca, ete temas edecek kişilerin çıplak elle değil eldivenle çalışması gerek." ifadelerini kullandı.



Prof. Dr. Meral Sönmezoğlu, yaptığı yazılı açıklamada, kurbanlığın seçiminden etin hazırlanmasına kadar Kurban Bayramı süresince dikkat edilmesi gereken konuları aktardı.

Oluşabilecek riskleri önlemek için kurbanlıkların kesinlikle veteriner kontrolünde seçilmesinin önem taşıdığını belirten Sönmezoğlu, şunları kaydetti:



"Gerekli sağlık kontrolleri yapılmayan kurbanlıklar ile temas eden kişilere hidatik kist, tüberküloz, kuduz, şarbon, bruselloz, salmonelloz, tenya ve toksoplazmozis gibi pek çok hastalığın bulaşma riski bulunuyor. Kesim yapılacak yerin temiz ve hijyen kurallarına uyumlu olması gerek. Akan kanın birikmediği, drenajının sağlandığı, haşeresiz, kedi ve köpeklerin dolaşmadığı geniş bir alan olmalı. Kesimi yapılacak hayvanlara kesimden 6-12 saat öncesine kadar yem verilmemeli, sadece su içirilmeli.



Et kesiminde kullanılan bıçak, satır gibi kesici aletlerin, kullanılan kapların ve kesim yapan kişilerin ellerinin temiz olması önemli. Ayrıca, ete temas edecek kişilerin çıplak elle değil, eldivenle çalışması gerekir. Hastalık yapan mikroorganizmaların ete bulaşmasının önlenmesi için kesme, yüzme ve eti parçalama işlemleri serin ve temiz yerde yapılmalı, mide ve bağırsak içeriği karkasa, yani gövdeye bulaştırılmamalı. Sadece gözle görünür bulaş varsa gövde yıkanmalı, bunun dışında yıkanmamalı. Kesme ve yüzme işleminin hiçbir aşamasında derinin dış yüzü, et ile temas etmemeli."



"Eti önce serin yerde dinlendirin, sonra buzdolabına koyun"

Prof. Dr. Meral Sönmezoğlu, kurban etleri kesildikten sonra dikkat edilmesi gereken hususlara da değindi.

Büyük parçalar halinde temiz kaplara konulan etlerin, güneş görmeyen, serin ve temiz bir yerde 5-6 saat bekletilmesi gerektiğini belirten Sönmezoğlu, şunları kaydetti:

"Daha sonra küçük parçalara ayrılarak buzdolabı poşetlerine konularak buzdolabına kaldırılması önem taşıyor. Ayrıca tüm işlemler sırasında ete dokunurken yine mutlaka eldiven kullanılması gerekiyor.

Etin kesildikten sonra 24-36 saat bekletilerek tüketilmesi öneriliyor. Ayrıca, çiğ veya az pişmiş olarak tüketilmemesi gerekiyor. Kurbanlık etin saklanması sırasında da bazı noktalara dikkat etmek önem taşıyor. Etin dayanma süresi, buzdolabında +4 derecede, kıymada 1-3 gün, parça etlerde 4-5 gün, derin dondurucuda 6 ay olarak belirtiliyor. Ayrıca, dondurulmuş etlerin çözdürüldükten sonra tekrar dondurulmaması da önem taşıyor.



Yenilmeyen iç organlar imha edilmeli veya derin çukurlara gömülmeli. Gömülürken atılan organların kedi, köpek gibi hayvanların çıkaramayacağı derinliğe konulması, atılan organların üzerine sönmemiş kireç dökülmesine dikkat edilmeli. Böylece hem kedi ve köpek gibi hayvanların hastalanması hem de hastalıkların yayılması önlenmiş olur. Karaciğer ve akciğer gibi iç organların da kesinlikle köpek ve kedilere verilmemesi gerekir."