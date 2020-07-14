Etkisiz hale getirilen teröristlerin silahları 4 olayı aydınlattı
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Etkisiz hale getirilen teröristlerin silahları 4 olayı aydınlattı

Kars I·l Jandarma Komutanlıgˆınca 3 Kasım 2019 ve 29 Nisan 2020 tarihlerinde C¸emc¸e Madur alanında gerçekleştirilen operasyonlarda etkisiz hale getirilen teröristlerden ele geçen silahların balistik incelemesi 4 olayı aydınlattı.

Etkisiz hale getirilen teröristlerin silahları 4 olayı aydınlattı
14.07.2020 11:05 | Son Güncelleme: 14.07.2020 11:08

Kars I·l Jandarma Komutanlıgˆınca 3 Kasım 2019 ve 29 Nisan 2020 tarihlerinde C¸emc¸e Madur alanında gerçekleştirilen operasyonlarda etkisiz hale getirilen teröristlerden ele geçen silahların balistik incelemesi 4 olayı aydınlattı.

AA muhabirinin aldığı bilgiye göre, gu¨venlik gu¨c¸leri tarafından gerc¸ekles¸tirilen bas¸arılı operasyonlarda bir taraftan teröristler etkisiz hale getirilirken diğer taraftan ele geçirilen silah ve mühimmat üzerinde yapılan incelemeler, hainlerin katıldıkları kanlı eylemleri de açığa çıkarıyor.

Kars I·l Jandarma Komutanlıgˆınca 3 Kasım 2019 ve 29 Nisan 2020 tarihlerinde C¸emc¸e Madur alanında faaliyet go¨steren PKK/KCK tero¨r o¨rgu¨tu¨ mensuplarının etkisiz hale getirilmesi sonrasında tero¨ristlere ait ele gec¸en silahların balistik incelemesi tamamlandı.

Teröristlerin, 20 Kasım 2014'te Erzurum Tekman ilc¸esi Hacı O¨mer Mahallesi'nde 76 yas¸ındaki Mustafa Bingöl, 6 Temmuz 2015'te Mus¸ Bulanık I·lc¸esi Esen Tepe Mahallesi'nde 4 c¸ocuk babası Veysel C¸alı ve 22 Haziran 2019'da Kars Kagˆızman I·lc¸esi Yankıpınar ko¨yu¨ Kırkpınar mevkisinde c¸obanlık yapan 53 yas¸ındaki Su¨leyman Gülderen'i öldürdükleri ortaya çıktı.

Hainlerin söz konusu silahlarla 4 Agˆustos 2015'te S¸ırnak Gec¸itboyu ve Balveren ko¨yleri arasında yol araması yapan birligˆe saldırdıkları ve Jandarma Er Kadir Akpınar ile Gu¨venlik Korucusu Hasan Akyol'un yaralanması, Jandarma Uzman Çavuş Mehmet Acar ve Jandarma Er Abdulkadir Pektaş'ın şehit edilmesi olayının failleri oldukları da tespit edildi.

Kaynak: AA

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