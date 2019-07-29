Etkisiz hale getirilen teröristlerin kimliği tespit edildi

Hakkari'de yürütülen operasyonlarda etkisiz hale getirilen 2 teröristin Emrullah Cihan ve Nejdet Ayçiçek olduğu tespit edildi. İçişleri Bakanlığından yapılan açıklamada, "Hakkari Yüksekova kırsalında 25 Temmuz 2019 tarihinde İl Jandarma Komutanlığı'nca gerçekleştirilen operasyonda etkisiz hale getirilen 2 teröristin Emrullah Cihan ve Nejdet Ayçiçek olduğu tespit edilmiştir" denildi.

(İHA)

Kaynak: İHA