Etkisiz hale getirilen terörist sayısı 399 oldu

11.10.2019 23:21

Milli Savunma Bakanlığı, Barış Pınarı Harekatı kapsamında bugüne kadar etkisiz hale getirilen toplam terörist sayısını açıkladı. Bakanlıktan yapılan açıklamada, "Fırat'ın doğusunda başarıyla devam eden Barış Pınarı Harekatı kapsamında etkisiz hale getirilen toplam PKK/PYD-YPG'li terörist sayısı 399 oldu" denildi.

Kaynak: DHA