Etkisiz hale getirilen terörist sayısı 174 oldu
Milli Savunma Bakanlığı: "Barış Pınarı Harekatı kapsamında Rasulayn'daki bir sığınağa düzenlenen hava harekatında 19 PKK/PYD-YPG'li terörist etkisiz hale getirildi.
10.10.2019 20:20
Milli Savunma Bakanlığı: "Barış Pınarı Harekatı kapsamında Rasulayn'daki bir sığınağa düzenlenen hava harekatında 19 PKK/PYD-YPG'li terörist etkisiz hale getirildi. Böylelikle harekatın başından itibaren etkisiz hale getirilen toplam terörist sayısı 174 oldu."
(İHA)
Kaynak: İHA